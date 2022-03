Volevo fare la rockstar 2, trama della prima puntata

Come già anticipatovi (QUI il nostro post), inizia su Rai 2 la seconda stagione della fiction Volevo fare la rockstar. Ecco anticipazioni e trama della prima puntata (divisa in due episodi), in onda mercoledì 23 marzo 2022 in prima serata.

Nel primo episodio Olivia intende riconquistare Francesco, ma c’è di mezzo Silvia, la sua nuova fiamma. Se Eros sembra impegnato con la vita universitaria e con il suo flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia pensa che sia ormai giunto il momento di riprendere in mano la sua vita, non potendo però immaginare che dovrà affrontare una duplice sfida.

Nel secondo episodio i traumi del passato tendono a destabilizzare la neo-studentessa Olli, che cerca di andare avanti ma si scontrerà pur scontrandosi con la nuova professoressa di italiano. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in conflitto anche con la neo-nonna. Nel frattempo, nonostante gli ostacoli messi in atto da Antonio, prosegue la storia tra Eros e Fabio, mentre Francesco appare in pericolo.