Anticipazioni puntate americane Beautiful: Sheila spara anche a Steffy!

Una strage, quella che si è compiuta nelle puntate americane di Beautiful, dove, dopo aver sparato al figlio Finn, Sheila ha riservato una pallottola anche alla moglie del medico, Steffy Forrester Finnegan. Come vi avevamo riportato, l’ex moglie di Eric Forrester aveva inizialmente puntato la propria pistola proprio contro la ragazza, furiosa per l’ostinazione con cui aveva giurato che mai le avrebbe permesso di far parte delle vite di Finn e Hayes.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 8 aprile: Brooke diretta su Steffy, “l’hai fatto apposta!”

Steffy aveva infatti trovato conferma della mancanza di redenzione da parte della Carter. Per la giovane Forrester, il modo in cui Sheila ha compromesso la sobrietà di Brooke ha dimostrato come la donna non sia mai cambiata. Sheila, a quel punto, ha estratto una pistola ma, inaspettatamente, Finn è accorso sulla scena e si è messo in mezzo, facendo da scudo alla moglie. Quando poi Steffy ha provato a chiamare i soccorsi, Sheila ha alzato l’arma anche contro di lei… e ha fatto fuoco!

Beautiful, trame americane: Sheila non ha prestato soccorso al figlio Finn

Infatti, sebbene terrorizzata, Steffy – pur di non perdere qualsiasi occasione di poter salvare Finn – ha continuato a comporre il numero, giurando a Sheila che stavolta sarebbe finita in galera per sempre. A quel punto Sheila ha premuto il grilletto.

Assicuratasi che Steffy fosse priva di sensi, Sheila ha raccolto il portafoglio di Finn, la borsa della ragazza e le fedi nuziali della coppia, con il chiaro intento di inscenare una rapina finita male. La Carter, sebbene infermiera, non ha fatto niente per prestare soccorso e si è congedata da Finn, presumibilmente morto, con un bacio sulle labbra. Un gesto che i fan di vecchia data ricorderanno fu il saluto con cui Sheila si separò dalla figlia, Erica/Mary Warwick, quando venne arrestata per il rapimento di Amber Moore.

News americane Beautiful: Steffy sopravvive, Finn (sembra proprio di) no!

Dunque, sebbene sconvolta dal proprio efferato gesto, in Sheila ha prevalso come sempre l’istinto di autoconservazione: non volendo finire in carcere, ha fatto fuori l’unica testimone! La passerà liscia?

Come avevamo già accennato, Deacon Sharpe è stato il primo ad arrivare sul luogo del misfatto (ciò quando Sheila se ne era già andata) provvedendo a chiamare i soccorsi. Se dagli spoiler Steffy sembra proprio che riuscirà a sopravvivere, resta da capire il destino di Finn, assente dalle scarne anticipazioni elargite dalla produzione. Certo, resta da vedere quanto malridotta Steffy uscirà (e se alla fine uscirà) da questa tragedia.

Per quanto riguarda suo marito, sebbene manchi un comunicato della produzione o una dichiarazione da parte dell’interprete Tanner Novlan, c’è da dire che Finn sembra effettivamente arrivato a fine corsa. Quando, infatti, i soccorsi sono arrivati sul posto, avvisati da Deacon Sharpe che ha trovato la coppia esanime, il giovane medico è stato dichiarato morto.

Beautiful, spoiler USA: Steffy si riavvicinerà a Liam?

Insomma, è questo il colpo di scena che si suppone cambi la soap per sempre? Per quanto drammatico sia, in realtà, non sembra soddisfare le promesse fatte negli ultimi due mesi, sia perché – come già sottolineato – Finn è un personaggio tutto sommato nuovo e ancora acerbo, sia perché le conseguenze della sua morte aprirebbero sì nuove storie ma non tali da stravolgere Beautiful.

Anzi, come temevamo ci sono già le premesse per rimettere in campo situazioni triangolari liquidate da poco e già in aria di ritorno: la vedova Steffy sarebbe di nuovo disponibile per Liam. Quest’ultimo, mentre l’ex moglie veniva colpita da un proiettile in un vicolo, era protagonista di un dialogo col padre Bill, nel quale i due, oltre a sottolineare che padre fantastico sia il giovane Spencer, parlavano anche dei trascorsi di Liam con le madri delle sue figlie.

Bill, di nuovo, non ha nascosto la sua preferenza per Steffy, rimarcando come riuscisse a tirare fuori lati diversi di Liam. Sebbene quest’ultimo abbia voluto troncare il discorso, irrispettoso verso la sua attuale consorte, non ha negato quando Bill ha affermato che lui è ancora innamorato di Steffy e, anzi, ha chiarito che la amerà sempre e che non riesce ad immaginare un mondo senza di lei. Tutto ciò è servito solo a riempire i punti morti di una puntata, smorzandone il pathos, oppure è un gettare le basi per i prossimi sviluppi?