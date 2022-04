Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cesur e Riza

Come reagirà Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) appena capirà che il folle Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) è coinvolto nell’assassinio della madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran)? Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, il protagonista maschile di Brave and Beautiful cercherà di mantenere la calma, ma ciò non gli impedirà di arrivare ad uno scontro fisico con il suo “nuovo” nemico…

Brave and Beautiful, news: le indagini sull’omicidio di Salih

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Riza cercherà di incastrare Cesur per l’omicidio di Salih Turhan (Okday Korunan), lo scagnozzo di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) e padre della giovane Şirin Turhan (Irmak Örnek). Dopo essersi dato alla latitanza pur di non essere rinchiuso in carcere, Alemdaroğlu potrà così contare sull’aiuto (inaspettato) dell’ex moglie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), che arriverà ad introdursi nella camera di Riza e troverà un dvd dal quale sarà abbastanza chiaro che era proprio l’ormai defunto Salih il suo complice nella trappola mortale che è costata la vita a Fügen.

Tuttavia, anche se i due ex coniugi lo consegneranno al procuratore Serhat (Serdar Özer), tale filmato non potrà essere usato come prova contro Riza, visto che Sühan lo avrà ottenuto commettendo a sua volta un reato. Ciò farà sì che lo psicopatico fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç) possa portare avanti i suoi sporchi intrighi…

Brave and Beautiful, trame: Riza fa scagionare Tahsin

Eh sì: come prima cosa, Riza si garantirà che Tahsin – il vero assassino di Salih, incastrato dalla testimonianza di un bambino – possa uscire di prigione; nello specifico, Riza ordinerà all’uomo che aveva rapito il bimbo di farsi trovare dalla polizia per farsi arrestare per l’omicidio, promettendogli in cambio tantissimo denaro per i suoi familiari. In questo modo, il sempre più imprevedibile Soyözlü continuerà a ricattare Korludağ, dato che vorrà sottrargli pian piano tutti i suoi averi.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Riza dovrà fare i conti anche con i sospetti di Şirin, la quale, dopo aver accettato con sgomento che il defunto padre era coinvolto nella morte di Fügen, si confronterà con Cesur sulla questione. Il dialogo verrà però ascoltato inavvertitamente da Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe) e la situazione si farà potenzialmente pericolosa…

Beautiful, spoiler: Cesur e Riza arrivano allo scontro fisico

Possiamo infatti anticiparvi che, in quanto marito di Şirin e genero del defunto Salih, Kemal si farà prendere dalla rabbia appena capirà che Riza è coinvolto nel lutto che ha subito la sua famiglia e non esiterà a raggiungerlo per affrontarlo. Da un lato il ragazzo rischierà quindi essere picchiato dall’ex carcerato Turan Fişekçi (Serhat Parıl), ormai diventato il tirapiedi di Riza, dall’altro a riportare la calma ci penserà Cesur che, oltre ad impedire che Kemal si faccia realmente male, affronterà fisicamente il fratello di Adalet e gli dirà che, prima o poi, riuscirà a farlo tornare in prigione per ciò che ha fatto alla madre.

In ogni caso, questo momento di forte tensione terminerà grazie all’intervento della polizia, sguinzagliata da Serhat per controllare Cesur. Il procuratore temerà infatti altri colpi di testa da parte del nostro protagonista e, con questo gesto, gli impedirà di mettersi ulteriormente nei guai. Comunque sia, questo sarà solo il primo tassello della “guerra” che si verrà a creare tra Cesur e Riza…