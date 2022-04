Serie tv Gli eredi della terra, trama della prima puntata

Inizia su Canale 5 la serie tv Gli eredi della terra, di cui vi abbiamo parlato. Domenica 17 aprile assisteremo alla prima puntata (composta da tre episodi), in onda in prima serata. Ecco anticipazioni e trame:

Destino – Barcellona, 1387. Hugo Llor, un ragazzo di umili origini figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau Estanyol, l’uomo più ricco della città. Ma la sua ambizione di diventare un costruttore navale si infrangerà contro una realtà spietata. Hugo assisterà all’assassinio di Arnau, mentre Bernat, figlio di Arnau, si appresta a succedere a suo padre.

Penitenza – Hugo vuole vendicare la morte di Arnau Estanyol. Nel frattempo, sopraggiunge Bernat che scopre cosa è successo a suo padre. Mar sopravvive grazie all’aiuto di Jucef Crecas, vecchio compagno di Arnau. Bernat ritorna e fallisce nel suo tentativo di vendetta e viene mandato in carcere. Poi, Jucef offre a Hugo un lavoro come assistente di Mahir, che si dedica alla produzione di vino e lo introduce in questa attività.

Taglione – Hugo si è innamorato della figlia di Jucef, Dolca, che, nonostante sia fidanzata, gli si concede. Regina, amica di Dolca, ci prova con Hugo e Dolca gli consiglia di starle lontano. In città, la folla cristiana attacca gli ebrei, uccidendo tutti coloro che incontrano sul loro cammino. Dolca muore per mano di Perro Calvo, un nemico di Hugo Llor, che fa in tempo a salvare Regina, amica di Dolca. Il tempo passa e Hugo si occupa dei vigneti.