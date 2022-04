Trame Il paradiso delle signore 6: anticipazioni su Beatrice Conti e Dante Romagnoli

Parte oggi la settimana finale de Il paradiso delle signore 6: la fiction daily di Rai 1 sta per giungere alla fatidica puntata 160 che chiude il ciclo di quest’annata. Già sappiamo che da lunedì prossimo (in attesa di Sei sorelle, che debutterà il prossimo 30 maggio), la rete ammiraglia della Rai ci riproporrà la primissima stagione del Paradiso, quella che aveva come protagonisti Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi. Ma torniamo alle vicende in corso, che entro cinque episodi dovranno concludersi o quanto meno rimanere in sospeso in vista del Paradiso 7 (in partenza a fine estate).

Già abbiamo parlato delle storie inerenti Gloria Moreau (Lara Komar) e i personaggi a lei collegati e dunque in questo post ci concentriamo su Beatrice Conti (Caterina Bertone) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello), che – a giudicare da alcuni nuovi elementi – sembrerebbero dirigersi verso un “lieto fine con addio”.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: l’addio tra Vittorio e Beatrice

Facciamo un passo indietro e riepiloghiamo quanto si sa sulle puntate a cui stiamo per assistere. Dante, ormai pentito delle sue malefatte, rivelerà a breve alla cugina Fiorenza di aver completamente rinunciato alla sua vendetta e, inoltre, farà “mea culpa” davanti a tutto lo staff del Paradiso. Intanto Beatrice, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, riceverà da Vittorio (Alessandro Tersigni) la proposta di stare da lui per un po’. Ma proprio il dottor Conti si accorgerà di un particolare importante…

Eh sì: Vittorio non ci metterà molto a capire che, nonostante tutto, Beatrice è ancora innamorata di Dante. A quel punto il nostro protagonista, avendo anche apprezzato gli ultimi gesti distensivi del Romagnoli, deciderà di fare in modo che i due possano fare pace. Quindi sarà proprio Conti, ormai convinto che il sentimento di Dante verso Beatrice sia sincero, a fare da “Cupido”, cercando di favorire un riavvicinamento nella coppia! Ci riuscirà? Ebbene… sì!

Quel che è certo è che assisteremo al trionfo dell’amore tra Dante e Beatrice, ma a questo punto interviene “l’elemento nuovo” di cui vi parlavamo all’inizio del post: un recente video promozionale apparso su Rai 1 mostra un dialogo tra la signora Conti e Vittorio che ha tanto il sapore di un affettuoso saluto di commiato tra i due personaggi.

È dunque lecito pensare che Dante e Beatrice, finalmente innamorati e felici, lascino la serie. Sarà davvero così? Lo scopriremo nell’ultima puntata, in onda venerdì 29 aprile.