Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MAJA in pericolo

Quando due persone si amano, tra loro si instaura un legame magico. È questo senza dubbio il caso di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore saranno protagonisti di una storyline ai limiti del soprannaturale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes inganna Maja

La storia d’amore tra Maja e Florian si è ufficialmente chiusa ormai da parecchie settimane, eppure i due ragazzi sembrano proprio non riuscire a dimenticarsi. Determinata a voltare pagina, la von Thalheim ha così iniziato una relazione con Hannes (Pablo Konrad) – suo amore di gioventù – con cui le cose stanno andando a gonfie vele. Anche in questo caso, però, i problemi sono dietro l’angolo…

Come sappiamo, la ragazza coltiva da tempo il sogno di diventare una designer di moda, professione per cui non le manca di certo il talento! I copricapi da lei realizzati hanno infatti attirato l’attenzione di un importante stilista, che sarà disposto ad includere le creazioni della von Thalheim nella propria collezione. Lei, però, non ne vorrà sapere…

Determinata a vendere sotto il proprio nome i copricapi da lei creati, Maja deciderà dunque di mettersi in proprio e provare così a diventare imprenditrice. Una sfida non certo semplice! E così, nel tentativo di aiutare la sua amata, Hannes penserà bene di agire alle sue spalle, stringendo un accordo prima con Erik (Sven Waasner) e poi con André (Joachim Lätsch). Purtroppo, però, lei lo scoprirà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja ha un incidente

Come prevedibile, Maja non reagirà bene di fronte all’inganno del fidanzato, con cui avrà un’accesa discussione. Ben presto, però, le acque si calmeranno e la ragazza perdonerà Hannes: dopotutto quest’ultimo voleva solo aiutarla!

Ebbene, dopo questa conversazione chiarificatrice la von Thalheim si addentrerà nel bosco per una passeggiata. I pensieri, però, la porteranno a prestare poca attenzione al terreno scosceso su cui sta camminando.

Il risultato? Maja farà una rovinosa caduta, che la porterà a precipitare priva di sensi nel letto di un torrente. Proprio quando le cose inizieranno a mettersi male per la ragazza, però, accadrà qualcosa di “magico”: Florian percepirà che la sua ex è in pericolo e non esiterà a precipitarsi nel bosco per cercarla. Riuscirà a salvarla in tempo? E lei capirà finalmente che è il guardaboschi e non Hannes il suo grande amore?