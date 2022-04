Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ritorno di fiamma tra MAJA e FLORIAN

Per proteggere un fratello criminale, ha perso la donna che ama. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Florian Vogt (Arne Löber) rimedierà al proprio errore, consegnando Erik (Sven Waasner) alla giustizia. Basterà per riconquistare Maja von Thalheim (Christina Arends)? Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian fa arrestare Erik

Quando Maja e Florian si sono innamorati, hanno subito capito di aver trovato il compagno per la vita. Purtroppo, però, il destino si è accanito contro di loro! Come sappiamo, il fratello maggiore del guardacaccia – Erik – è infatti il criminale responsabile della rovina del padre della von Thalheim: Cornelius (Christoph Mory). Una situazione che ha portato i due protagonisti a dover scegliere tra l’amore e la lealtà verso le rispettive famiglie…

Ebbene, seppur schierato dalla parte della verità e della giustizia, Florian non se l’è sentita di consegnare il suo amato fratello alla polizia e, quando aveva finalmente trovato il coraggio di fare la cosa giusta, purtroppo Erik e Ariane (Viola Wedekind) sono riusciti a far sparire le prove chiave in sua mano.

La ruota della fortuna, però, sta finalmente per girare…

Come vi abbiamo anticipato, tra qualche giorno Florian si troverà inaspettatamente tra le mani dei documenti in grado di inchiodare il fratello per tutti i suoi crimini. E questa volta il ragazzo non esiterà a ricattare Erik, costringendolo a consegnarsi alla polizia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian si riavvicinano

Sarà così che Vogt verrà arrestato e condotto in carcere, mentre Cornelius otterrà finalmente quel riscatto atteso da ben quattro anni. Von Thalheim verrà infatti rilasciato dalla prigione e potrà finalmente tornare ad essere un uomo libero, fiero di utilizzare il proprio nome.

Inutile dire che la notizia riempirà di gioia Maja e Selina (Katja Rosin), che non riusciranno a credere che le loro preghiere siano state ascoltate. Ben presto, però, Maja scoprirà che dietro a quell’inatteso “miracolo” c’è in realtà la mano di Florian…

Sopraffatta dalla gioia e dalla riconoscenza, la ragazza si precipiterà dunque dal suo ex per ringraziarlo per l’enorme sacrificio da lui fatto: benché Erik sia un criminale, resta infatti il suo unico fratello!

Il risultato? Tra i due protagonisti si creerà un’atmosfera magica che farà riesplodere i sentimenti che li legano… tanto che presto sarà nell’aria un bacio! Maja e Florian torneranno dunque insieme? Oppure la von Thalheim deciderà di rimanere al fianco di Hannes (Pablo Konrad)?