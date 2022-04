Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: scontro finale tra FLORIAN e ERIK

Il momento della resa dei conti è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian (Arne Löber) capirà di dover prendere posizione una volta per tutte nei confronti di Erik (Sven Waasner). E a quel punto tra i due fratelli Vogt si arriverà allo scontro finale… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 30 aprile 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole sacrificare Erik per salvare Cornelius

Per anni Florian non ha visto (né voluto vedere) il lato oscuro di quel fratello maggiore che gli ha fatto da padre, al punto da aver addirittura perso il grande amore della sua vita pur di proteggere il consanguineo. Ora, però, la situazione è cambiata…

Quando Erik denuncerà Cornelius (Christoph Mory) facendolo arrestare per un crimine commesso in realtà proprio da Vogt, Florian non potrà più stare a guardare. E, a sorpresa, questa volta troverà un alleato insperato…

Consapevole del fatto che una condanna di Cornelius distruggerebbe le sue uniche speranze di riconquistare l’amicizia di Selina (Katja Rosin), Ariane (Viola Wedekind) prenderà infatti una decisione inaspettata: sacrificare Erik per salvare il suo rapporto con la von Thalheim!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ricatta Erik

Non trovando il coraggio di denunciare lei stessa l’uomo che ama, la dark lady architetterà un piano apparentemente perfetto per salvare i rapporti col fidanzato, riconquistare Selina e, allo stesso tempo, evitare che Erik finisca in carcere troppo a lungo.

Sarà così che Ariane si presenterà da Florian con una proposta: gli consegnerà le prove contro Erik se il ragazzo si impegnerà a convincere il fratello a costituirsi spontaneamente e, soprattutto, non rivelerà la fonte dei documenti scottanti.

Ebbene, seppur sorpreso dal gesto della Kalenberg, il giovane Vogt accetterà. Dopo aver convocato Erik nella propria baita, Florian mostrerà dunque a quest’ultimo le prove (di cui avrà nel frattempo fatto delle copie di sicurezza), intimando all’uomo di costituirsi spontaneamente per limitare i danni.

La reazione di Vogt, però, non sarà quella sperata…

Fuori di sé dalla rabbia e dalla disperazione, Erik reagirà infatti con una violenza inaudita e afferrerà una pala pronto a uccidere il suo stesso fratello pur di evitare il carcere! L’uomo andrà davvero fino in fondo?