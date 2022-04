Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: la dichiarazione di MICHAEL a CAROLIN

Si fa sempre più appassionante il nuovo triangolo amoroso incentrato su Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, il medico si ritroverà infatti diviso tra i sentimenti che lo legano alla fidanzata Rosalie Engel (Natalie Alison) e quelli (inaspettati) che lo spingono verso Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael si innamora di Carolin

Superato il trauma per la fine del suo matrimonio con Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), da ormai parecchio tempo Michael Niederbühl ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco della sua fidanzata storica: Rosalie Engel!

Ebbene, complice l’incredibile processo di crescita di quest’ultima, tra i due le cose stanno andando a gonfie vele tanto che il medico sembra aver finalmente trovato finalmente l’anima gemella. Un arrivo inaspettato, però, cambierà tutto…

Come vi abbiamo anticipato, tra non molto nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore entrerà in scena una vecchia amica di Michael di cui quest’ultimo era stato a lungo innamorato: Carolin Lamprecht.

E, quando se la ritroverà davanti, il medico scoprirà che quei vecchi sentimenti non sono mai scomparsi davvero…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael si dichiara Carolin

Nonostante i suoi tentativi di concentrarsi sulla sua relazione con Rosalie, Michael sarà dunque sempre più ossessionato da Carolin, su cui si ritroverà a fantasticare in continuazione. Una situazione che peggiorerà ulteriormente quando la Lamprecht si trasferirà nell’appartamento del medico!

Ignara di avere di fronte una rivale in amore, Rosalie offrirà infatti generosamente alla nuova arrivata un tetto sotto cui stare. Il risultato? Temendo di perdere il controllo, dopo aver invano tentato di convincere Carolin ad andarsene di casa, Michael non vedrà altra soluzione se non confessare alla donna il motivo del suo strano comportamento: si è innamorato di lei!

Inutile dire che la Carolin rimarrà spiazzata da quella dichiarazione inaspettata, ma si mostrerà estremamente comprensiva promettendo di trovarsi al più presto una nuova sistemazione. Il discorso è dunque chiuso? Inutile dire che la risposta è “no”…

Questo appassionante triangolo, infatti, è solo all’inizio ed è destinato a riservarci parecchie sorprese!

(Puntate 3825-9, in onda in Germania dall’11 al 17 maggio 2022)