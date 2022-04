Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la confessione di ARIANE

È sempre più vicino lo scontro finale tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due nemici si prepareranno infatti ad affrontare la resa dei conti. E i colpi di scena saranno all’ordine del giorno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Cornelius braccato dalla polizia! E Selina…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane ricatta Christoph

Dopo la breve pausa dovuta al (presunto) tumore di Ariane, le ostilità tra quest’ultima e Christoph sono riprese con più forza che mai. Determinata a vendicarsi dell’albergatore a qualunque costo, la dark lady non risparmierà infatti intrighi e colpi bassi. Questa volta, però, Saalfeld non sarà solo…

Quando la Kalenberg metterà gli occhi su Robert (Lorenzo Patané), Werner (Dirk Galuba) unirà infatti le forze con Christoph nella speranza di poter far rinchiudere Ariane in carcere e proteggere così le loro famiglie. Ebbene, il piano dei due alleati funzionerà, tanto che la dark lady verrà arrestata. Purtroppo, però, la Kalenberg non resterà a lungo dietro alle sbarre…

Grazie ai mezzi a sua disposizione, Ariane riuscirà infatti a ottenere delle prove che incastrano Christoph e Paul (Sandro Kirtzel) per appropriazione indebita. E a quel punto, lei avrà i due uomini in pugno…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph vuole le prove in mano ad Ariane

Sarà così che Christoph sarà costretto non solo a far uscire di prigione la sua peggiore nemica, ma anche ad assecondare ogni richiesta di quest’ultima! Una situazione che diventerà velocemente insostenibile…

Non ci vorrà infatti molto prima che Werner si accorga che qualcosa non quadra e metta i due collaboratori sotto torchio, scoprendo così l’amara verità. Ebbene, benché deluso dal comportamento di Christoph e, soprattutto, di Paul, il vecchio Saalfeld deciderà di aiutare questi ultimi a mettere le mani sugli scottanti documenti in mano alla Kalenberg.

Ebbene, l’impresa si rivelerà tutt’altro che semplice, ma alla fine Ariane cadrà in un tranello tesole dai suoi nemici e rivelerà involontariamente dov’è nascosta la chiavetta USB contenente i preziosi dati. Missione compiuta? Forse no!

Dopo aver perso la sua arma di ricatto nei confronti di Saalfeld, la Kalenberg sosterrà infatti che esiste una copia dei documenti, nascosta in un posto sicuro. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Christoph avvelena Ariane

Determinato a tutto pur di mettere le mani sui preziosi file, Christoph deciderà di ricorrere a mezzi estremi: somministrerà ad Ariane una sostanza apparentemente velenosa promettendo alla donna l’antidoto in cambio della verità. Il risultato?

Temendo per la propria vita, la Kalenberg ammetterà di aver solo bluffato e che non esistono copie delle prove contro Saalfeld. Invece dell’antidoto, però, la attende una beffa: la sostanza somministratale dall’albergatore non era affatto mortale!

Il risultato? Se Christoph potrà celebrare il proprio trionfo, Ariane sarà invece più furiosa che mai e a quel punto ordirà un ultimo terribile piano, mirato ad annientare per sempre il suo mortale nemico e il Fürstenhof intero…

(Puntate 3810-6, in onda in Germania dal 20 al 28 aprile 2022)