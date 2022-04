Trame Una vita: anticipazioni su Alodia

Il “momento di passione” che l’ingenua domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) si concederà con il signorino Ignacio Quiroga (Marco Caceres) sarà destinato ad influenzare parecchio le prossime puntate italiane di Una Vita. Oltre ad accettare il fatto di essere stata presa in giro dall’aspirante medico donnaiolo, la ragazza dovrà fare i conti con un’inattesa gravidanza, ma per fortuna potrà contare sul supporto di diverse persone, in primis di quello di Bellita Del Campo (Maria Gracia). Entriamo dunque nel dettaglio di questa storyline…

Una Vita, news: Alodia “si concede” ad Ignacio

Come vi abbiamo anticipato, Alodia ad un certo punto si lascerà sopraffare dalle lusinghe di Ignacio e farà per la prima volta l’amore con lui nella cucina di casa Dominguez, luogo dove lei stava preparando il pranzo per i suoi signori.

Tuttavia, la Exposito non potrà fare altro che vergognarsi appena comprenderà che il Quiroga, a differenza sua, non ha riposto alcuna prospettiva romantica nel loro avvicinamento e troverà il coraggio di parlare della questione con Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros). Queste ultime, pur rimproverandola per aver peccato di ingenuità, cercheranno di confortarla, soprattutto quando temerà di essere rimasta incinta.

Una Vita, spoiler: Alodia è incinta!

In tal senso, c’è da dire che inizialmente sia Casilda e sia Fabiana cercheranno di spiegare a Alodia che non è affatto detto che sia in attesa di un bimbo, visto che a volte non basta “concedersi” soltanto una volta per concepire. All’ascoltare questi discorsi, l’inserviente sembrerà tranquillizzarsi, ma poi avvertirà diversi sintomi, tra cui nausee, capogiri e la mancanza del ciclo.

Alodia non potrà dunque fare altro se non accettare l’idea che probabilmente diventerà una ragazza madre, visto che Ignacio nel frattempo non avrà mostrato alcun interesse sentimentale nei suoi riguardi. Tra le altre cose, la fanciulla temerà anche di perdere il lavoro, sicura che né Bellita e né Josè Miguel (Manuel Bandera) vorranno avere nulla a che fare con lo scandalo che si verrà a creare per la relazione di una semplice domestica con un signorino…

Una Vita, trame: Bellita si schiera in favore di Alodia!

Le cose non andranno però esattamente come Alodia immaginava: quando scoprirà che il nipote l’ha messa incinta, Bellita si schiererà in favore dell’inserviente, che le racconterà per filo e per segno di essere caduta nel gioco di seduzione dello “sciupafemmine”, dichiarandosi anche innamorata di lui.

A quel punto, la Del Campo si confronterà sulla questione anche con José Miguel, soprattutto poiché Ignacio avrà nel frattempo fatto perdere le sue tracce. Tuttavia, possiamo anticiparvi fin da ora che il ragazzo sarà vicinissimo ad Acacias, anche se non avrà alcuna intenzione di riprendere i rapporti con i familiari. Resta però da capire come reagirà quando comprenderà che Alodia è in attesa di un figlio suo. Il Quiroga si prenderà le sue responsabilità o continuerà a comportarsi in modo del tutto immaturo?