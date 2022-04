Trame Una vita: anticipazioni su Alodia

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita sarà davvero difficile non empatizzare con la povera Alodia Exposito (Abril Montilla). Dopo aver fatto l’amore con il “signorino” Ignacio Quiroga (Marco Caceres), la domestica scoprirà infatti di essere rimasta incinta e per lei comincerà un vero e proprio calvario. Una sera rischierà addirittura di morire poiché ingerirà per errore una dose massiccia di calmanti…

Una Vita, news: Ignacio si allontana da Acacias

Come abbiamo avuto modo di anticipare, la fase più “drammatica” della storyline prenderà il via nel momento in cui Ignacio si allontanerà da Acacias; ciò avverrà quando Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) scoprirà che il nipote, con l’aiuto dell’amico Florencio (Óscar Hernández), sta prelevando ossa di defunti da alcune fosse comuni per poi studiarle in nome del “progresso scientifico”.

Al termine di uno scontro piuttosto acceso con lo zio, Ignacio farà quindi perdere le sue tracce, cosa che costringerà Alodia a confessare a Bellita (Maria Gracia) che aspetta un figlio proprio dal ragazzo. Una notizia che, ovviamente, lascerà sotto shock i membri della famiglia Dominguez-Del Campo e che verrà contraddistinta da un grosso colpo di scena…

Una Vita, trame: i genitori di Alodia vogliono che si sposi ma non con Ignacio…

Eh sì: passati alcuni giorni dalla confessione, Alodia riceverà infatti una telefonata dal padre, il quale le comunicherà di averle trovato finalmente marito e le chiederà di raggiungere quanto prima il paesello per poter celebrare il matrimonio. Prevedibilmente, la giovane entrerà dunque ancora più in confusione perché non saprà come giustificare ai familiari il suo stato interessante e né Josè Miguel e Bellita, né tanto meno Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros), le uniche al corrente della gravidanza, sapranno cosa consigliarle.

Tuttavia, Alodia scarterà con forza l’ipotesi di appioppare al futuro marito (scelto dal padre) un figlio non suo e sarà sempre più pressata dalla situazione venutasi a creare. Tant’è che, al termine di una giornata lavorativa, finirà per compiere una sciocchezza…

Una Vita, spoiler: Alodia rischia di morire ma…

Eh sì: dato che avrà bisogno di rilassarsi e non pensare troppo, Alodia finirà per ingerire diverse pasticche di sonnifero di Bellita e, dopo essersi addormentata, comincerà a stare male. Fortunatamente Ignacio, che avrà appreso della gravidanza, tornerà in casa giusto in tempo per prestare alla ragazza il primo soccorso e la aiuterà a vomitare, affinché la dose massiccia di “medicinali” non la conduca alla morte.

Comunque sia, appena riprenderà conoscenza, Alodia chiarirà che si è trattato di un errore e che non aveva alcuna intenzione di togliersi la vita. Questo però non le impedirà di andare incontro ad un’altra sonora delusione: vi anticipiamo infatti che, nonostante il ritorno ad Acacias, Ignacio non avrà alcuna intenzione di fare da padre al bambino che la Exposito aspetta e, con la sua solita indelicatezza, le suggerirà di crescere il piccolino insieme al marito che il padre ha scelto per lei. Tali parole finiranno per ferire ancora di più l’ingenua Alodia…