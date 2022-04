Trame Una vita: anticipazioni su Genoveva, Aurelio e Anabel

Tanti intrighi si muoveranno nelle prossime puntate italiane di Una Vita e, come facilmente prevedibile, gran parte degli stessi verranno attuati dai cattivissimi Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Neanche troppo a sorpresa, i due faranno il bello e cattivo tempo nelle vicende di Acacias, anche se inizialmente si concentreranno su Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke). In particolare, la ragazza cadrà vittima di un grosso inganno…

Una Vita, news: Anabel accetta di sposare Aurelio

Già sapete che ad un certo punto Anabel metterà in serio dubbio ogni azione e parola di Marcos, che sembrerà decisamente coinvolto in qualcosa di brutto che è accaduto in passato a Natalia (Astrid Janer). Il rapporto tra padre e figlia si farà perciò sempre più complicato, soprattutto quando il Bacigalupe Senior si renderà conto di come la giovane sia nuovamente caduta tra le braccia di Aurelio Quesada.

Da un lato, Anabel non si rassegnerà all’idea di dover smettere di frequentare Aurelio, proprio come Marcos le ordinerà di fare con la minaccia di rinchiuderla in un convento; dall’altro proprio il Quesada saprà gestire alla perfezione ogni “risposta” del suo nemico e chiederà con successo alla stessa Anabel di diventare sua moglie quando le dimostrerà che il suo adorato papà è coinvolto nella morte di Carlos Armijo, il suo promesso sposo messicano.

Una Vita, spoiler: Aurelio è l’amante di Genoveva ma…

Occhio dunque ai successivi passaggi della storyline, che andrà a complicarsi quando emergerà che, nonostante i momenti di passione condivisi con Anabel, Aurelio ha in realtà una relazione segreta con la sua alleata Genoveva. In base ai dialoghi che ascolteremo, sarà abbastanza chiaro quanto i due cattivoni siano disposti a tutto pur di entrare in possesso dell’immenso patrimonio dei Bacigalupe.

Non a caso, nel bel mezzo di uno scambio d’idee sul da farsi, la Salmeron ribadirà al Quesada che deve necessariamente sposare Anabel per convertirla nell’unica erede della fortuna del padre… una volta che quest’ultimo non ci sarà più! Già: Aurelio e Genoveva decideranno che Marcos deve morire, ma prima il Quesada dovrà essere lo sposo legittimo della fanciulla. Un vero e proprio imbroglio, che metterà l’incolumità di Anabel in serio pericolo…

Una Vita, trame: Aurelio e Marcos, lo scontro si accende

Prima di arrivare al matrimonio, Aurelio dovrà però affrontare un grande ostacolo: quando la sorella Natalia verrà arrestata con la scusa di essere una spia al servizio dei tedeschi contro la Francia, il Quesada capirà che ad architettare tutto quanto è stato Marcos e non esiterà ad affrontarlo a calle Acacias. Tra i due uomini si verrà a creare quindi un momento di forte tensione, poiché entrambi si punteranno contro una pistola.

L’intervento di Anabel eviterà il peggio, ma Marcos si arrabbierà tantissimo per il “colpo di testa” di Aurelio e per tutta risposta rinchiuderà la figlia in un convento, con la complicità della domestica Soledad (Silvia Marty), in modo da allontanarla dal Quesada. Dunque Anabel, se vorrà di nuovo essere libera, dovrà ritornare sui suoi passi circa la sua relazione “sbagliata” con Aurelio. In realtà, vedrete che la reclusione della ragazza non durerà a lungo…