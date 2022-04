Trame Una vita: anticipazioni su AURELIO QUESADA

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita entrerà sempre più nel vivo la trama dell’attentato anarchico che avrà tra i suoi protagonisti la losca domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). Il cerchio si stringerà infatti sempre di più attorno alla donna, tant’è che anche Aurelio Quesada (Carlos de Austria) non farà fatica a scoprire quali sono le sue intenzioni…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 21 e 22 aprile: sì, Daniela lavora sotto copertura!

Una Vita, news: Aurelio aiuta Soledad a nascondersi!

Come suggeriscono le anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui Soledad confesserà all’amante Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) che è stata proprio lei a mettere fine alla vita dell’adorata moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto). A quel punto, la Lopez sarà braccata dalla polizia e dovrà necessariamente nascondersi in attesa di poter fuggire.

Sarà quindi in questo modo che Soledad beneficerà dell’aiuto non proprio disinteressato di Aurelio, dato che quest’ultimo lascerà intendere che la aiuterà a fuggire soltanto se farà fuori Pierre Carron (Raphael Desprez), il diplomatico francese che – su comando di Marcos – ha accusato la sorella Natalia (Astrid Janer) di essere una spia al servizio dei tedeschi. Appena si sporcherà le mani di sangue, la Lopez andrà però incontro ad un’amara sorpresa…

Una Vita, spoiler: Aurelio incontra Fausto Salazar!

Eh sì: già sapete che Aurelio si rifiuterà di consegnare il denaro a Soledad ed esigerà che gli racconti per quale motivo stesse fuggendo da Acacias con tanta dinamite nascosta all’interno di una borsa. Dato che non potrà fargli alcuna menzione dell’attentato anarchico che starà organizzando per conto dell’ex amante Fausto Salazar (Aitor Campo), la Lopez si rifiuterà di dare al Quesada le risposte che cerca.

Aurelio quindi, approfittando di un momento in cui Soledad prenderà sonno, rovisterà tra le cose della donna e, dopo essere entrato in possesso di una fotografia di Salazar, la chiuderà a chiave all’interno del rifugio per impedirle di uscire. Tale escamotage, grazie alle sue conoscenze, gli consentirà di scoprire che Fausto si trova in prigione. Il dark man della soap non esiterà dunque ad incontrarlo…

Una Vita, trame: che cosa ha in mente Aurelio?

Tutto questo a quali risvolti porterà? In tal senso, vi possiamo anticipare che, alla fine, Fausto confesserà a Aurelio che intende colpire Acacias per sbarazzarsi del diplomatico Antonito Palacios (Alvaro Quintana), rimarcando il fatto che le sue posizioni troppo conservatrici rischiano di mandare a monte tutti gli sforzi del ceto operaio per la salvaguardia dei suoi diritti.

A sorpresa il Quesada, oltre ad informare Genoveva (Clara Garrido) di quello che starà per succedere, sceglierà di sfruttare la situazione a suo vantaggio e inizierà a mettere le basi per dare il via ad un piano diabolico che metterà in serio pericolo non solo la vita di Antonito ma anche quella della sua “fidanzata” Anabel Bacigalupe (Olga Haenke). Cosa avrà in mente il Quesada? E, soprattutto, la Salmeron lo asseconderà?