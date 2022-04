Trame Una vita: anticipazioni su Felipe e Natalia

Fino a dove sarà disposta a spingersi Soledad Lopez (Silvia Marty) per non essere arrestata per l’omicidio di Felicia Pasamar (Susana Soleto)? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare con attenzione quello che succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, dato che l’inserviente stringerà un patto con il cattivissimo Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per tentare di lasciare Acacias prima che sia troppo tardi…

Una Vita, news: Soledad confessa a Marcos di avere ucciso Felicia

La tensione si comincerà ad avvertire quando Soledad chiederà all’anarchico Fausto Salazar (Aitor Campo) di uccidere il detective privato Mendez (David Garcia Intriago). Quest’ultimo verrà così aggredito proprio quando scoprirà che è stata la Lopez a metterà fine alla vita della Pasamar ma non potrà comunicarlo immediatamente a Marcos Bacigalupe (Marcial Alvares), ciò perché verrà ricoverato per qualche giorno in ospedale, in stato di incoscienza.

Tuttavia, nonostante un secondo tentativo di omicidio grazie ad una falsa infermiera (sempre pagata da Salazar), Soledad verrà accusata da Mendez non appena si risveglierà. All’inserviente non resterà dunque altro da fare se non confessare a Marcos di avere ucciso Felicia e, in un completo delirio di follia, sosterrà di averlo fatto perché convinta che fosse lei l’unica donna degna di stare al suo fianco!

Una Vita, trame: Aurelio aiuta Soledad a nascondersi!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: nel bel mezzo dell’acceso confronto con Marcos, Soledad riuscirà infatti a scappare quando Anabel (Olga Haenke) tornerà a casa all’improvviso e, visto che il nuovo commissario Belda (José Emilio Vera) sarà già sulle sue tracce per arrestarla con l’accusa di omicidio, dovrà per forza appoggiarsi ad Aurelio Quesada; quest’ultimo deciderà di aiutarla soprattutto quando si renderà conto del fatto che, attraverso una borsa, stava trasportando un grosso quantitativo di dinamite.

Soledad si rifiuterà di dire ad Aurelio cosa dovesse fare con tutto quell’esplosivo ma si lascerà indicare la via per un rifugio lontano da Acacias. Intanto il Quesada si dirà disposto a continuare a coprire la latitanza della Lopez soltanto se, in cambio, lei ucciderà Pierre Carron (Raphael Desprez), ossia il diplomatico francese assoldato da Marcos per far pensare che la sorella Natalia (Astrid Janer) fosse una spia al servizio dei tedeschi. Dopo un’iniziale resistenza, Soledad accetterà di compiere tale incarico…

Una Vita, spoiler: Felipe e Natalia trovano il cadavere di Pierre Carron

Eh sì: la notte successiva a tale discorso, Soledad aggancerà Pierre Carron a calle Acacias e lo accoltellerà a morte, lasciando il suo cadavere nei pressi della chiesa. A ritrovare l’uomo, ormai senza vita, saranno dunque Natalia e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), i quali daranno subito l’allarme al commissario Belda.

Come facilmente prevedibile, Natalia immaginerà subito che dietro all’omicidio di Carron ci sia Aurelio e non esiterà a chiederglielo di fronte a Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ancora all’oscuro di quanto orchestrato dall’amante con la “complicità” di Soledad.

E proprio quest’ultima andrà incontro ad una grossa sorpresa appena il Quesada le comunicherà che, nonostante l’assassinio, non intende darle denaro – contrariamente a quanto pensava – per consentirle di fuggire dal quartiere.

Aurelio continuerà infatti ad insistere affinché la Lopez gli racconti perché possedeva tantissima dinamite. Questo sarà quindi il primo “passo” di una storyline decisamente devastante, dato che – come già sapete – Soledad sarà stata incaricata da Fausto Salazar di far saltare l’intero quartiere di Acacias per colpire il “conservatore” Antonito Palacios (Alvaro Quintana)…