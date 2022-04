Trame Una vita: anticipazioni su Rosina e Carmen

Una solida amicizia rischierà di naufragare per un motivo alquanto bizzarro nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Appena i coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga) lasceranno Acacias per sfuggire all’arresto per tutti i furti che hanno commesso in passato, tra Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) si aprirà infatti una vera e propria battaglia perché entrambe vorranno entrare in possesso del Nuovo Secolo XX. Una situazione che coinvolgerà inevitabilmente anche Ramon Palacios (Juanma Navas) e Liberto Mendez (Jorge Pobes), i coniugi delle due donne…

Una Vita, trame: Carmen vuole farsi carico del ristorante

Le anticipazioni segnalano che la storyline comincerà a farsi strada nel momento in cui Carmen confesserà a Ramon di avere bisogno di un lavoro con cui sentirsi realizzata. La donna spiegherà infatti al marito di considerarsi il punto debole della loro famiglia, dato che Lolita (Rebeca Alemany) è realizzata nella gestione della bottega, così come Antonito (Alvaro Quintana) nella sua carriera politica. Dunque Carmen chiederà a Ramon di fidarsi di lei: il suo desiderio è che venga fatta un’offerta a Miguel (Pablo Carro) per rilevare il ristorante.

Seppur titubante, Ramon accetterà di realizzare il desiderio della consorte, ragione per la quale si rivolgerà a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), scelto da Miguel come intermediario di fiducia, per comprare l’attività commerciale. Sarà proprio in quell’istante che il Palacios Senior scoprirà quindi che anche Liberto ha fatto una proposta di compravendita per il locale al fine di incrementare i suoi possedimenti immobiliari…

Una Vita, spoiler: Carmen e Rosina ai ferri corti!

Tutto questo a cosa porterà? Appena nel quartiere si spargerà la notizia dell’interesse di Liberto e Ramon per la nuova gestione del ristorante, tra Rosina e Carmen si verrà a creare una vera e propria burrasca: nessuna delle due sarà disposta a farsi da parte per concludere la trattativa ed entrambe giureranno ai mariti che se la prenderanno con loro qualora qualcosa dovesse andare storto e alla fine dovesse vincere l’altra.

Tra le due donne non mancheranno dei veri e propri litigi, che costringeranno Liberto e Ramon ad incontrarsi in più di una circostanza per mediare e cercare di evitare che il peggio avvenga. E proprio in tale prospettiva, sembrerà esserci la possibilità di trovare un compromesso…

Una Vita, trame: Carmen e Rosina comproprietarie del ristorante?

Eh sì: facendo riferimento agli anni gloriosi dove le loro famiglie hanno collaborato nella gestione del dismesso giacimento d’oro, Liberto e Ramon si accorderanno per acquistare in parti uguali il Nuovo Secolo XX, fondando di fatto una nuova società: una decisione che prenderanno sottolineando che, in fondo, le loro consorti hanno chiesto di entrare in possesso del ristorante, senza specificare che una delle due avrebbe dovuto essere l’unica proprietaria…

Ma come reagiranno Rosina e Carmen appena capiranno la soluzione che i loro mariti hanno trovato? Accetteranno di collaborare oppure la guerra sarà destinata a continuare?