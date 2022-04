Anticipazioni Una vita: Miguel ruba a casa di Marcos e…

Svolta in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita. A sorpresa, il giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro) deciderà infatti di compiere un furto a casa dell’ex suocero Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e si esporrà ad un grande pericolo, anche se fortunatamente verrà salvato in tempo da nonno Roberto (Miguel Larranaga). Scopriamo dunque come verranno a crearsi i presupposti di questa sorprendente storyline…

Una Vita, news: Miguel e Daniela fanno l’amore…

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui, grazie ai sospetti di Sabina (Ana Goya), Miguel osserverà con attenzione ogni mossa della cameriera Daniela Stabile (Carla Campra), scoprendo che la ragazza è una spia al servizio della polizia svizzera. Tuttavia, nel momento in cui si troverà faccia a faccia con Daniela, Miguel non riuscirà a reprimere l’attrazione che sente nei suoi riguardi e farà l’amore con lei.

In seguito al momento di forte passione, la Stabile confesserà all’Olmedo di avere fatto di tutto per diventare una poliziotta, al fine di trovare i responsabili di un furto avvenuto tempo addietro in una banca svizzera e che è costato la “serenità” al padre, rimasto gravemente ferito durante lo stesso. Grazie agli indizi di Daniela, Miguel capirà così che sono stati i suoi genitori – già in carcere – a compiere il crimine e non i nonni, come invece la fanciulla sospettava. Ciò spingerà l’avvocato a rivelare la verità alla Stabile, sottolineando di aver creduto – prima di scoprire il contrario da Roberto – che i due fossero morti…

Una Vita, trame: Daniela lascia Acacias all’improvviso ma…

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? In tal senso, il mattino successivo all'”avvicinamento” con Miguel, Daniela si presenterà da Sabina e Roberto e comunicherà loro che, a causa di un imprevisto, è costretta a licenziarsi.

La ragazza non si dimenticherà però di Miguel, visto che gli lascerà una lettera in cui ribadirà di essersi innamorata di lui e lo metterà al corrente del fatto che, entro due giorni, la polizia irromperà al ristorante Nuovo Secolo XX per fare una perquisizione e poter provare che i nonni stavano costruendo un tunnel per derubare la banca di Acacias.

Miguel metterà al corrente Sabina e Miguel di quello che starà per succedere, convincendo i due a lasciare per sempre il quartiere. Prima di ciò, il ragazzo vorrà però calarsi per la prima volta nei panni di un ladro e rubare a Marcos Bacigalupe – colpevole di avere spedito la figlia Anabel (Olga Haenke) in un convento – la grossa rendita di un importante affare…

Una Vita, spoiler: addio Miguel, Roberto e Sabina!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: vi anticipiamo che Miguel attirerà Marcos fuori di casa, fingendo di aver fatto visita ad Anabel in convento e mettendolo al corrente del fatto che la ragazza sta vivendo una profonda crisi (dovuta alla sua decisione di rinchiuderla lì). Neanche a dirlo, appena il Bacigalupe sembrerà recarsi dalla figlia, l’Olmedo si introdurrà nell’abitazione di Marcos e tenterà di aprire la cassaforte per entrare in possesso del denaro; in quel momento, noterà che la combinazione della stessa è stata cambiata…

Ciò accadrà perché, prima di andare via, Marcos si sarà messo in contatto telefonico col convento scoprendo così che Miguel non si è mai recato lì. Non a caso, il Bacigalupe Senior si presenterà alle spalle di Miguel e gli punterà contro una pistola, intimandogli di non girarsi. A risolvere il momento di forte tensione, per fortuna, penserà nonno Roberto, che tramortirà Marcos rompendogli un vaso in testa ed aiutando il nipote ad entrare in possesso del bottino!

Queste saranno le ultime scene che avranno come protagonisti gli Olmedo: Sabina e Roberto partiranno alla volta della Turchia, mentre Miguel lascerà Acacias per andare in Svizzera (sia per riallacciare i rapporti con Daniela e sia per conoscere finalmente i suoi genitori). E così Marcos, appena si renderà conto della loro fuga e dopo essere stato soccorso da Soledad (Silvia Marty), farà sapere a tutti che i tre erano dei ladri…