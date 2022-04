Trame Una vita: anticipazioni su FELIPE e NATALIA

L’omicidio di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) darà un vero e proprio scossone alle prossime puntate italiane di Una Vita. Grazie ad un piano ben orchestrato da Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) verrà arrestato per il crimine, ma Natalia Quesada (Astrid Janer) manderà a monte tutto quanto. Scopriamo insieme come farà…

Una Vita, news: ecco come morirà Marcos!

Se vi è capitato di leggere i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Genoveva prometterà all’amante segreto Aurelio (Carlos de Austria) di sbarazzarsi di Marcos mentre lui sarà lontano da Acacias per sposare Anabel (Olga Haenke) e diventare così l’unico erede legittimo del patrimonio dei Bacigalupe. In quegli stessi giorni, la Salmeron spingerà così Natalia a vendicarsi di Marcos per i tanti anni in cui ha abusato di lei e le dirà che soltanto la sua morte porrà mettere fine alla spirale di violenza.

Dopo che avrà messo persino Felipe al corrente degli abusi subiti dalla giovane, Genoveva lascerà quindi credere a Marcos di essere disposto a cedergli una sua parte delle azioni per farlo diventare nuovamente vicepresidente della loro società e gli darà appuntamento in casa sua per firmare le carte. Dopo la sigla dell’accordo, il Bacigalupe si farà dunque minaccioso con la Salmeron e, proprio mentre starà cercando di abusare di lei, Natalia farà irruzione nella sala – come programmato con la dark lady – e lo ferirà mortalmente con un coltello!

Una Vita, spoiler: Felipe arrestato per l’omicidio di Marcos!

Occhio quindi a tutti i passaggi successivi di questa controversa storyline: proprio quando Genoveva starà portando via Natalia dal suo appartamento, Felipe riceverà un foglietto dove la Salmeron lo metterà al corrente del fatto che Marcos sta tentando nuovamente di fare del male alla Quesada. Neanche a dirlo, l’Alvarez Hermoso si precipiterà sul posto e troverà il corpo senza vita del Bacigalupe, ma verrà “colto in flagrante” da Jacinto (Jona Garcia) nel momento in cui starà toccando l’arma del delitto.

Nel giro di pochi minuti, Felipe verrà quindi arrestato e, nonostante il dissenso mostrato da Natalia (che non era stata messa al corrente del fatto che l’avvocato avrebbe ingiustamente pagato per il crimine), Genoveva farà sapere a diversi vicini di aver assistito alla scontro che ha portato Marcos alla morte, evidenziando che il legale ha agito in difesa della Quesada. Tuttavia, la cattivona dovrà fare i conti con un imprevisto…

Una Vita, trame: Natalia si costituisce!

Eh sì: resasi conto che Genoveva l’ha ingannata soltanto per non consentirle di essere felice al fianco di Felipe, Natalia si lascerà sopraffare dai sensi di colpa e, alla fine, andrà contro tutto quello che aveva promesso alla “nemica” presentandosi dal commissario Belda (José Emilio Vera) e dichiarandosi colpevole della morte di Marcos.

Da un lato Natalia verrà quindi arrestata e Felipe prontamente rilasciato, dall’altro Genoveva dovrà risolvere un ulteriore problema: la Salmeron infatti dovrà avere a che fare anche con l’ira di Aurelio che, già contrariato per come avrà coinvolto la sorella nell’assassinio del Bacigalupe, dovrà ora intensificare il suo piano per uccidere la “neo moglie” Anabel…