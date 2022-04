Anticipazioni Una vita: Genoveva fa capire a Felipe che va a letto con Aurelio!

Fino a quando Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) resterà all’oscuro del fatto che l’odiata “ex moglie” Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ha intrecciato una relazione con lo spietato Aurelio Quesada (Carlos de Austria)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, quando la dark lady deciderà di svelare tutto quanto al “marito” nel peggiore dei modi…

Una Vita, news: Felipe diventa l’avvocato di Natalia

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui, seguendo un ordine di Marcos Bacigalupe (Olga Haenke), il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez) denuncerà la giovane Natalia (Astrid Janer) con l’accusa di essere una spia al servizio dei tedeschi, motivo per il quale chiederà alle autorità il permesso di estradarla in Francia per poter eseguire un processo (severissimo, dato che si starà combattendo la prima guerra mondiale).

Dato che la povera Quesada verrà arrestata, Felipe deciderà di proporsi come suo avvocato personale, ciò perché starà cominciando a provare dei sentimenti nei riguardi della sorella di Aurelio. Proprio per questo, l’avvocato avrà modo di interagire parecchio con il Quesada, non sospettando minimamente del fatto che abbia intrecciato una relazione proprio con Genoveva!

Una Vita, spoiler: Genoveva fa intuire a Felipe che va a letto con Aurelio!

Dopo molti giorni di reclusione, Felipe sembrerà riuscire a convincere il giudice incaricato del caso di Natalia a concedere a quest’ultima la scarcerazione in cambio di un’ingente cauzione. Proprio per tale ragione, l’Alvarez Hermoso si presenterà a casa di Aurelio per informarlo dell’importante novità. E in quella circostanza, Genoveva penserà bene di fare uno scherzetto al “maritino”.

Facendo finta di non averlo sentito arrivare, la Salmeron si presenterà di fronte a Felipe in vestaglia, dandogli modo di capire che va a letto con Aurelio!!! Una scena che, ovviamente, stupirà tantissimo l’Alvarez Hermoso, che preferirà lasciare la casa in fretta e furia (senza però rinunciare alla difesa di Natalia).

Una Vita, trame: Aurelio contrariato dall’iniziativa di Genoveva!

C’è da dire che Aurelio non si mostrerà particolarmente entusiasta dell’iniziativa di Genoveva, visto che avrebbe voluto mantenere ancora per un po’ nascosto il loro legame in modo tale da non avere problemi ad organizzare il suo matrimonio con Anabel (Olga Haenke).

Comunque sia, la Salmeron dichiarerà di volersi un po’ divertire con Felipe, tant’è che si renderà disponibile a pagare la cauzione di Natalia soltanto per costringere Felipe ad andare in casa sua. Anche in questo caso, il legale non cadrà però nel gioco della cattivona e, oltre a sottolineare che non l’ha mai amata, le dirà che lei e Aurelio sono perfetti per stare insieme, visto che sono entrambi delle pessime persone. Insomma, tutti i tentativi di Genoveva per fare ingelosire Felipe non andranno a buon fine. Cosa che, col trascorrere delle puntate, finirà per aumentare il senso di frustrazione della donna…