Trame Una vita: anticipazioni su Ignacio Quiroga

In quale altro guaio si sarà cacciato l’aspirante dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) insieme al suo strampalato amico Florencio (Oscar Hernandez)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, ossia nel momento in cui Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) farà una scoperta sconcertante sul conto dei due. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Ignacio seduce Alodia e…

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando José Miguel incaricherà l’investigatore privato Mendez (David Garcia Intriago) di scoprire se il nipote della moglie Bellita (Maria Gracia) abbia davvero messo la testa a posto, dopo intere settimane trascorse nelle bettole in cerca di alcool e donne di facili costumi.

Intanto il Quiroga, incurante di avere uno scagnozzo alle sue calcagna, darà sfoggio del suo lato da latin lover e riuscirà a sedurre l’ingenua domestica Alodia (Abril Montilla), che farà l’amore per la prima volta con lui (salvo poi pentirsene, temendo di essere rimasta incinta, quando capirà di essere stata per il ragazzo soltanto un passatempo).

Le indagini di Mendez subiranno però un punto d’arresto, ciò perché il detective verrà brutalmente pestato mentre starà investigando per conto di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) sulla morte di Felicia Pasamar (Susana Soleto) e – visto che verrà ricoverato – non potrà più seguire Ignacio.

Una Vita, spoiler: il nuovo guaio di Ignacio!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che Mendez, come facilmente prevedibile, farà perdere le sue tracce, Josè Miguel penserà bene di mettersi ad inseguire da solo Ignacio e capirà che lui e Florencio stanno trasportando dei misteriosi sacchi, ragione per la quale vorrà scoprire assolutamente che cosa conterranno gli stessi al loro interno.

Non a caso, il Dominguez Senior offrirà dei soldi a due ragazzi affinché possano distrarre Ignacio e Florencio e dargli modo di frugare indisturbato nei sacchetti: il marito di Bellita resterà attonito quando capirà che contengono delle… ossa umane!

L’uomo non tarderà dunque a chiedere spiegazioni al Quiroga, che gli dirà di stare “profanando” alcune tombe per fare degli esperimenti (in favore della scienza) sui resti dei defunti!!!!

Una Vita, trame: Ignacio scappa di casa!

Neanche a dirlo, Josè Miguel rimprovererà immediatamente il nipote acquisito per ciò che starà facendo, sottolineando che – qualora la polizia dovesse arrivare a lui e Florencio – finirebbe per arrestarli per la loro condotta.

Comunque sia, almeno per ora, il Dominguez Senior preferirà non informare Bellita delle “avventure” del ragazzo, perché sicuro del fatto che lei non reagirebbe bene alla notizia che Ignacio non sta rispettando l’eterno riposo dei defunti.

Ad ogni modo, col trascorrere delle giornate, le tensioni tra Josè Miguel e Ignacio non faranno che aumentare, tant’è che il Quiroga scapperà di casa facendo perdere le sue tracce. Ma l’esilio forzato, state tranquilli, non durerà a lungo…