Trame Una vita: anticipazioni su Cinta ed Emilio

Non sarà soltanto l’inattesa gravidanza della domestica Alodia Exposito (Abril Montilla), rimasta incinta dopo essere stata sedotta e abbandonata da Ignacio Quiroga (Marco Caceres), ad impensierire Bellita del Campo (Maria Gracia) nelle prossime settimane a Una Vita. La cantante sarà infatti impegnatissima con il lancio del suo libro autobiografico e del suo nuovo disco, ma il marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) le farà una gradita sorpresa…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni dall’1 al 7 maggio 2022

Una Vita, news: Bellita pensa che Josè Miguel abbia un’amante

Le anticipazioni sulle future puntate italiane segnalano infatti che, quando ormai mancheranno poche ore alla conferenza stampa per presentare i suoi ultimo progetti, Bellita scoprirà che il marito ha riservato una stanza in un albergo lussuoso della città. Neanche a dirlo, la Del Campo penserà immediatamente che il consorte la stia tradendo e, come facilmente prevedibile, lo sottoporrà ad un divertente interrogatorio per capire se i suoi sospetti siano in qualche modo fondati.

Tuttavia, per tutta la durata del dialogo, il Dominguez Senior ribadirà alla consorte che ama soltanto lei e le chiederà di pazientare perché, molto presto, avrà la risposta al suo grande dubbio. Ed effettivamente tutto ciò farà da apripista ad una bella sorpresa…

Una Vita, spoiler: Cinta ed Emilio tornano (brevemente) ad Acacias

Eh sì: vi possiamo anticipare che, in realtà, la misteriosa camera d’albergo sarà stata occupata da Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio (Josè Pastor), tornati appositamente in città per dare il loro personale in bocca al lupo a Bellita per gli ultimi lavori svolti.

I due arriveranno però ad Acacias senza la figlioletta Linda, che avranno affidato ad una tata per risparmiarle il lungo viaggio dall’Argentina alla Spagna. L’occasione darà modo poi a Emilio di esprimere il suo personale dolore per la scomparsa della madre Felicia (Susana Soleto), anche se sarà ancora ignaro del fatto che la donna è stata uccisa dalla psicopatica domestica Soledad (Silvia Marty).

Una Vita, trame: Cinta ed Emilio, quanto restano?

Comunque sia, il ritorno ad Acacias di Cinta ed Emilio – ormai felici e sposati – sarà davvero breve, visto che riappariranno nella puntata 1399 e saluteranno nuovamente tutti quanti nel corso del capitolo 1402, ossia quello precedente all’esplosione della bomba da parte degli anarchici che sconvolgerà per sempre la vita del quartiere…