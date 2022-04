Anticipazioni Una vita: ancora scontri tra Rosina e Carmen

Prima dell’arrivo di una grande tragedia, che sconvolgerà tutti gli abitanti di Acacias e il futuro della telenovela Una Vita, i telespettatori avranno modo di assistere ad una trama divertente che avrà come protagoniste assolute le vicine Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) e Rosina Rubio (Sandra Marchena). Le due donne, nelle prossime puntate, si troveranno infatti a dover gestire insieme il ristorante Nuovo Secolo XX, nel momento in cui i mariti Ramon Palacios (Juanma Navas) e Liberto Mendez (Jorge Pobes) lo acquisteranno in parti uguali dai fuggitivi coniugi Olmedo…

Una Vita, trame: Ramon e Liberto nuovamente soci

Tutto partirà quando sia Ramon e sia Liberto metteranno i loro occhi sulla proprietà dell’attività di ristorazione. Se il primo vorrà acquistarla per fare un favore alla moglie Carmen, che gli dirà di avere bisogno di un lavoro con il quale realizzarsi professionalmente così come tutti i suoi familiari, il secondo vorrà semplicemente comprare l’attività per poi affittarla e garantirsi un ulteriore guadagno mensile. Ciò basterà per accontentare Rosina, che entrerà ovviamente in collera appena scoprirà che i Palacios stanno per sottrargli quello che a suo dire è un vantaggioso affare commerciale.

Da un lato Rosina e Carmen cominceranno dunque a farsi la guerra e non mancheranno di discutere persino di fronte a diversi residenti di Acacias, dall’altro Ramon e Liberto non vorranno entrare in contrasto per un semplice negozio e, memori della loro collaborazione nel giacimento d’oro, decideranno di acquistare il Nuovo Secolo XX in parti uguali, costringendo quindi le loro consorti ad essere socie!

Una Vita, news: Rosina e Carmen, una collaborazione difficile

Tutto questo a quali risvolti porterà? Quando scoprirà (con suo immenso rammarico) che Rosina è sua socia al 50%, Carmen cercherà comunque di instaurare un dialogo e, viste le pretese assurde che la Rubio avanzerà, le proporrà di farsi carico delle pubbliche relazioni del ristorante, lasciando a lei ogni tipo di decisioni sia sulle decorazioni e sia sul menu (ciò perché Rosina, incurante dei costi, vorrà mettere su una cucina francese e non tipicamente spagnola).

Visto che Carmen le lascerà credere che, grazie alle sue conoscenze, potrà portare dei clienti rinomati al Nuovo Secolo XX, Rosina accetterà tale incarico, ma presto verrà fuori un altro motivo per litigare…

Una Vita, spoiler: Rosina vuole dei bei camerieri…

Eh sì, preparatevi a sorridere. Possiamo infatti anticiparvi che la situazione si scalderà nuovamente quando Rosina pretenderà che Carmen assuma dei camerieri bellissimi per attirare nel locale le signore di Acacias. La Rubio sarà infatti totalmente incontrollabile quando la signora Palacios cercherà di assumere un ragazzo con un curriculum stellare che lei giudicherà “bruttarello”.

Insomma, la collaborazione tra Rosina e Carmen, dal punto di vista professionale, sarà un vero e proprio disastro: come andrà a finire?