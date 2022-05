Trame americane Beautiful: anticipazioni su Ridge, Brooke e…

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la crisi coniugale di Ridge e Brooke Forrester occuperà di nuovo la scena, con la coppia che tornerà ad esplorare territori “triangolari” con Taylor Hayes. Al di là di qualche bacio, tra la psichiatra e l’ex marito le cose sono in un limbo, motivato dapprima dalla necessità di Ridge di fare chiarezza sui propri sentimenti e sulle decisioni per il proprio futuro, e più di recente dalla tragedia che ha travolto la vita della figlia Steffy, rimasta vedova dopo l’uccisione del marito Finn.

La crisi di Steffy porterà i suoi genitori a ritrovarsi ancora più vicini, mentre Brooke sarà decisa a convincere il marito a tornare a casa. Proprio quanto accaduto a Steffy, per la Logan, dovrebbe insegnare a lei e a Ridge una lezione: per la ragazza non ci sarà più il marito ad aspettarla a casa, mentre Ridge al contrario è ancora vivo e dovrebbe tornare da lei così da non sprecare troppo di quel tempo limitato che la vita umana mette a disposizione.

Beautiful, anticipazioni USA: la verità su Sheila viene a galla

Per il momento Ridge prenderà tempo: l’uomo è troppo concentrato sul rimettere in piedi Steffy per valutare se perdonare o meno alla moglie l’inopportuno avvicinamento a Deacon Sharpe, contro il quale lui l’aveva più volte messa in guardia.

Proprio nei prossimi episodi, tuttavia, la verità sugli intrighi di Sheila Carter verrà a galla e ciò getterà nuova luce su quanto accaduto tra Brooke ed il suo ex genero: l’atteggiamento di Ridge nei confronti della consorte si farà più morbido e vedrà il bacio con Deacon come la diretta conseguenza delle manipolazioni di Sheila, sollevando la Logan dalle sue colpe.

Beautiful, spoiler USA: Ridge deve scegliere tra Taylor e Brooke

A quel punto Ridge – dopo anni – si ritroverà davvero a capire chi, tra le due madri dei suoi figli, è la donna giusta per lui. Nel frattempo, però, Deacon non starà a guardare e tornerà alla carica con Brooke. Essere stato respinto dalla donna, insomma, non lo scoraggerà, forte del fatto di volere solo lei. Riuscirà a convincerla? Per quanto riguarda Hope, la ragazza desidera la felicità della madre e non disdegnerebbe di vedere insieme i suoi genitori, per la prima volta nella sua vita.

Stando agli spoiler, in un modo non ben precisato, si dovrebbe inserire nella vicenda anche Bill Spencer. Nei piani degli autori, per l’editore, potrebbe esserci ancora Katie Logan, ma, vista l’indisponibilità della sua interprete Heather Tom (impegnata alla regia della serie tv Dynasty), l’uomo verrà per caso coinvolto in questo quadrilatero sentimentale… come “quinta punta”?