Trame americane Beautiful: anticipazioni su Eric, Donna e un particolare regalo di Quinn

Nelle puntate americane di Beautiful, come già abbiamo avuto modo di riportarvi, l’infedeltà è tornata a mettere alla prova il longevo matrimonio di Eric e Quinn Forrester: stavolta non sono i sentimenti della signora per Carter Walton a rappresentare un fattore di rischio, quanto la relazione clandestina che Eric sta portando avanti con una sua ex moglie, Donna Logan.

Di nuovo, dunque, la riappacificazione dello stilista con la moglie è stata solo verbale, visto che, nei fatti, Eric continua a tenere Quinn a distanza. Certo, il designer non riserva alla consorte la freddezza che l’aveva portata a cedere all’attrazione per Carter, ma è abbastanza da rendere la Fuller consapevole che nel loro rapporto le cose non sono tornate ancora quelle di un tempo.

Beautiful, anticipazioni americane: occhio al dono di Quinn Fuller

Comunque, secondo Quinn, stavolta è solo questione di pazienza ed impegno e il fine vale l’aver sacrificato il potente sentimento sperimentato con Carter. Peccato che, al contrario di quanto lei pensi, Eric non si stia dedicando esclusivamente al loro matrimonio. Dietro l’assidua frequentazione del club sportivo da parte di Eric si nascondono i piccanti momenti privati con Donna.

Tuttavia un regalo che Quinn ha realizzato per il marito potrebbe presto essere la chiave per scoprire la tresca. La Fuller infatti, ansiosa di tenere sotto controllo la salute del più maturo consorte, ha disegnato un anello che nasconde un segreto: è un anello smart, che nasconde un cuore informatico che le permetterà di tracciare via app le informazioni sullo stato di salute di Eric, come il ritmo del battito cardiaco. Insomma, Quinn vuole accertarsi che la troppa attività fisica non metta a rischio la vita di Eric!

Beautiful, spoiler USA: “Eric è tornato”, parola di John McCook

Ovviamente, Quinn ha evitato di condividere con lo stilista questa doppia funzione del gioiello, in modo da non farlo sentire vecchio o dare l’idea di volerlo limitare. Chissà che, prima o poi, il particolare “affaticamento” con Donna non faccia balzare i valori cardiaci di Eric in modo preoccupante….

Riguardo alla nuova storyline, lo storico interprete di Eric, John McCook, così si è espresso riguardo al momento in cui ha scoperto il colpo di scena della tresca:

Ho pensato che è grandioso, che Eric è tornato, è vivo e vegeto, si gode lo stare in compagnia di una donna che comunque non è una ventenne, con la quale ha avuto un’importante relazione in passato, un rapporto che sta riscoprendo. Ho appreso la svolta girando la pagina del copione, scoprendo che ad essere nel letto con Eric fosse Donna. Sta ottenendo molta attenzione sentimentale e l’ha meritata: ha sofferto durante le manipolazioni di Stephanie e poi c’è stata Sheila, un matrimonio che ancora oggi lo imbarazza. Aveva trovato Quinn, è stata una bella storia d’amore, ma poi l’ha riscoperta manipolatrice e questo ha portato a sfiducia ed oscurità nel rapporto. Ma ha sbagliato a spingerla a stare con Carter. Con Donna c’è gioia e divertimento, senza ansia. Si potrebbe pensare che Eric sia un “animale in calore”, il classico cliché dell’uomo che cerca sesso fuori dal matrimonio, ma lui cerca felicità.

Beautiful, news americane: il segreto di Eric e Donna si scoprirà?

