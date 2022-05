Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Korhan e Cahide

Nelle prossime puntate di Brave and beautiful una “soffiata” di Cahide (Sezin Akbaşoğulları), capace di innescare un vero e proprio pericolo per il padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent), porterà Korhan (Erkan Avcı) a prendere la decisione di divorziare dalla consorte, anche se quest’ultima starà per dare alla luce la loro primogenita.

Brave and Beautiful, news: Cahide e le parole di troppo a Reyhan

Già sapete che Cahide per “dispetto” comunicherà a Reyhan (Işıl Dayıoğlu) che è stato Tahsin ad uccidere l’amato marito Salih (Okday Korunan), particolare che tutti quanti invece le stavano nascondendo per evitare che facesse sciocchezze. A quel punto, la domestica perderà il lume della ragione e, senza pensare alle conseguenze, accoltellerà il Korludağ Senior, che verrà operato d’urgenza e riuscirà a salvarsi grazie ad una donazione di sangue da parte dell’odiato genero Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ).

Appena riprenderà conoscenza, a causa di un colpo preso alla testa durante l’aggressione di Reyhan, Tahsin non avrà però alcun ricordo dei suoi ultimi quattro anni di vita, tant’è che ignorerà il fatto che sia Korhan e sia l’adorata figlia Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) si sono nel frattempo allontanati da lui. Ma ovviamente per Cahide, responsabile indiretta della tragedia, le cose si metteranno male…

Brave and Beautiful, spoiler: Korhan vuole divorziare da Cahide e…

Eh sì: stanco degli intrighi della consorte, Korhan se la prenderà ancora una volta con Cahide per aver esposto Tahsin ad un così grave pericolo ed aver di fatto convertito in una potenziale assassina Reyhan. A quel punto, Korhan annuncerà alla moglie che non intende più proseguire con il loro matrimonio e che le chiederà presto il divorzio.

Le volontà dell’uomo non si fermeranno però qui, dato che farà sapere alla donna che intende ottenere anche la custodia esclusiva della loro bambina una volta che sarà nata. Una minaccia, questa, che Cahide vorrà assolutamente scongiurare… ma in che modo?

Brave and Beautiful, trame: Cahide e Korhan costretti a continuare la convivenza

Nell’attesa di scoprirlo, possiamo anticiparvi che, almeno per ora, i due coniugi dovranno rimandare il loro allontanamento, visto che Korhan converrà con Sühan sul fatto che è meglio tornare a vivere tutti insieme nella tenuta Korludağ per non far subire un ulteriore trauma allo smemorato Tahsin.

Agendo in tale maniera, Korhan dovrà quindi portarsi dietro anche Cahide, visto che il padre non avrà affatto idea della loro crisi. E sarà proprio in quel frangente che, dopo essersi complimentato (nuovamente per via dei ricordi offuscati) con la donna sulla sua gravidanza, Tahsin chiederà proprio a Cahide dei lumi su chi sia Cesur, il genero che non aveva memoria di avere. Resta dunque da capire se la donna deciderà di mettere al corrente il suocero della “faida” che, ormai da mesi, lo stesso Tahsin e Cesur stanno portando avanti…