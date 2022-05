Trame Brave and beautiful: anticipazioni su ŞIRIN e TAHSIN

Mai annunciare le proprie mosse all’astuto Tahsin Korludağ (Tamer Levent)! Lo imparerà a sue spese la povera Şirin Turhan (Irmak Örnek) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Informata da Sühan (Tuba Büyüküstün) che è stato proprio l’uomo ad assassinare il padre Salih (Okday Korunan), la ragazza cercherà di andare dal procuratore Serhat (Serdar Özer) con le prove del delitto, ma non tutto andrà per il verso giusto…

Brave and Beautiful, trame: Sühan dà a Şirin le prove contro Tahsin

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che tutto partirà nel momento in cui Sühan scoprirà che Tahsin ha finto di avere una malattia terminale per spingerla a stare accanto a lui anziché a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). In seguito allo scontro che si verrà a creare con il padre, la donna dichiarerà di essere stanca della spirale di bugie che da tempo sta distruggendo la sua famiglia e, schierandosi per la prima volta apertamente contro il genitore, consegnerà a Şirin il cd – che Riza (Yiğit Özşener) stava usando per ricattarla – dal quale sarà chiaro che è stato proprio Tahsin a sparare il colpo mortale contro Salih.

Appena vedrà il contenuto del disco, con allegata una lettera dell’amica che le spiegherà per quale motivo ha tardato così tanto nel darglielo, Şirin penserà di recarsi alla polizia per denunciare il Korludağ Senior ma, durante il tragitto, commetterà un passo falso: dopo averlo incontrato per caso, la ragazza spiffererà proprio a Tahsin ciò che starà per fare, sottolineando di essere in possesso del cd con le prove!

Brave and Beautiful, spoiler: Necla sostituisce il cd di Şirin

Tutto questo darà inizio ad una grossa macchinazione. In tal senso, vi anticipiamo che Tahsin telefonerà immediatamente a Riza, il quale farà il possibile per evitare che la prova finisca nelle mani del procuratore Serhat. In pratica, lo stesso Riza chiederà al suo scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl) di mettersi in contatto con l’infermiera Necla (Cansu Türedi), approfittando dell’ascendente che ha su di lei, per chiederle di sottrarre il cd a Şirin.

Non a caso, quando ormai mancherà poco all’arrivo in commissariato, Şirin riceverà una falsa chiamata dall’ospedale, dove verrà messa al corrente del fatto che la madre Reyhan (Işıl Dayıoğlu) è stata appena ricoverata in seguito ad un malore. Appena sarà nella struttura sanitaria, la giovane verrà dunque agganciata da Necla, che le darà un bicchiere d’acqua – con dei lassativi – per costringerla ad andare in bagno e ad affidarle la sua borsa (dove appunto ci sarà il cd, che l’infermiera sostituirà come preventivato).

Brave and Beautiful, news: Şirin scopre di essere stata ingannata

Quale sarà quindi il risultato? Non appena lascerà l’ospedale dopo aver appreso che qualcuno le ha dato un’informazione sbagliata sulla madre, Şirin andrà da Serhat accompagnata dal marito Kemal (Fırat Altunmeşe) e scoprirà con suo estremo sgomento che il video dell’assassinio di Salih è stato sostituito con quello in cui il padre ammetteva il suo coinvolgimento nella morte di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur. Ovviamente, Şirin non farà fatica ad identificare Necla come possibile responsabile dello scambio, ma l’infermiera negherà il suo coinvolgimento!

Insomma, Tahsin la farà franca anche stavolta, vista la mancanza di prove a suo carico, ma il prezzo da pagare sarà potenzialmente alto: per averlo salvato per l’ennesima volta, Riza pretenderà infatti di diventare il proprietario di tutta la sua tenuta, dopo avergli già sottratto l’albergo cittadino…