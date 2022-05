Trame Brave and beautiful: anticipazioni su SÜHAN e CESUR

La tensione sarà all’ordine del giorno nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful: appena scoprirà che il pazzo Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) è coinvolto nella morte della madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) andrà infatti fuori di testa ed arriverà a rinchiudere il nemico all’interno di un grossa gabbia che lui stesso costruirà. Nell’intricata situazione, si inserirà però molto presto anche Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Vediamo insieme in che modo…

Brave and Beautiful, news: Rıza e il ricatto a Sühan

La storyline partirà nel momento in cui Riza mostrerà a Sühan un video dal quale sarà chiaro che è stato il padre Tahsin (Tamer Levent) a mettere fine alla vita di Salih Turhan (Okday Korunan), lo scagnozzo che ha costruito per suo conto la gabbia nella quale è morta Fügen.

Visto che i medici avranno diagnosticato a Tahsin una malattia mortale, Sühan vorrà fare il possibile per evitare al papà di finire in prigione, motivo per il quale Riza la ricatterà e la inviterà ad aiutarlo a far sì che Cesur non gli causi altri problemi per via delle sue indagini (tese a scoprire chi ha assassinato la madre). La Korludağ dovrà quindi trovare un diversivo quando Cesur si spingerà troppo oltre…

Brave and Beautiful, trame: Cesur chiude Riza in una gabbia!

Eh sì: ricollegandoci a ciò che abbiamo scritto nell’apertura di questo post, vi anticipiamo che Cesur rinchiuderà Riza in una gabbia molto simile a quella realizzata a suo tempo per far fuori la povera Fügen. L’intento del nostro protagonista sarà ovviamente quello di portare lo stesso Riza a confessare con la forza il suo coinvolgimento nell’omicidio, tant’è che piazzerà una telecamera nella stanza per filmare la sua eventuale ammissione di colpa.

La faccenda, però, si complicherà nel momento in cui Sühan, dopo aver pedinato Cesur, arriverà nel luogo in cui Riza è stato recluso e dovrà trovare un modo per liberarlo, in modo da evitare che il nemico possa far finire in carcere Tahsin.

Dopo aver affrontato invano l’ex marito, esortandolo a non diventare un criminale o peggio ancora un assassino come gli avversari che sta cercando di combattere, Sühan dovrà dunque ricorrere ad una messinscena estrema…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan stringe un accordo con Turan

Rischiando il tutto per tutto, Sühan raggiungerà Turan Fişekçi (Seraht Paril), il nuovo braccio destro di Riza, e gli chiederà di aiutarla a mettere in scena il suo sequestro per salvare il suo “capo” ed impedire a Cesur di commettere un delitto.

Turan farà quindi credere a Cesur di essere disposto ad uccidere Sühan e così il nostro protagonista, messo con le spalle al muro, non avrà altra scelta se non quella di rilasciare Riza per salvare la vita della Korludağ e non penserà nemmeno per un istante di essere caduto vittima di un inganno.

La verità sarà però destinata ad emergere quando Sühan apprenderà che Cesur ha nascosto una telecamera nel magazzino dove aveva sequestrato Riza. La ragazza tenterà a quel punto di entrare in possesso della registrazione prima che l’ex marito la visioni, ma commetterà un passo falso…