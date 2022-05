Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Tahsin Korludağ

Quando ormai mancheranno pochissimi episodi al gran finale di Brave and Beautiful, i telespettatori italiani assisteranno ad un grande colpo di scena che coinvolgerà Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Quest’ultimo verrà infatti accoltellato dalla domestica Reyhan (Işıl Dayıoğlu) e, al termine di una difficile operazione, non avrà più ricordo dei suoi ultimi anni di vita, compresa la guerra avviata con il “genero” Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e il cognato Riza (Yiğit Özşener). Ovviamente, questo darà il via ad una serie di dinamiche, almeno finché lo “smemorato” comincerà ad avere dei flashback confusi sul suo passato…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di mercoledì 25 maggio 2022

Brave and Beautiful, news: ecco perché Reyhan accoltellerà Tahsin

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Reyhan accoltellerà Tahsin quando Cahide (Sezin Akbaşoğulları), con il solo scopo di ferirla, le rivelerà che è stato proprio Korludağ ad uccidere l’amato marito Salih (Okday Korunan). Durante l’aggressione, Tahsin sbatterà quindi la testa su una colonna di cemento, cosa che gli causerà la perdita di memoria, e si salverà soltanto grazie ad una trasfusione di sangue donatogli inaspettatamente da Cesur.

Da quel momento, Tahsin vivrà la sua quotidianità in maniera del tutto disorientata: oltre a non avere memoria del fatto che il figlio maggiore Korhan Korludağ (Erkan Avcı) abbia preso in mano le redini dell’azienda estromettendolo da ogni suo ruolo, l’anziano verrà preso in giro anche dall’astuta Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), che gli farà credere di essere la sua amante sottolineando che – per amor suo – lui ha troncato la sua longeva storia d’amore con Adalet (Nihan Büyükağaç).

Brave and Beautiful, trame: Tahsin vuole conoscere meglio Cesur!

Tuttavia, Tahsin si mostrerà anche incuriosito da Cesur, dato che non avrà alcun ricordo di lui. Nello specifico, tutto partirà quando Sühan (Tuba Büyüküstün) comunicherà al padre che lei e Alemdaroğlu sono già sposati, omettendogli il fatto che hanno divorziato e soprattutto la loro inimicizia. In più di una circostanza, Cesur non riuscirà però a dissimulare il suo astio nei riguardi del “suocero”, tant’è che una sera i due protagonisti decideranno di lasciare villa Korludağ per rifugiarsi nella loro tenuta e fare una normale cena insieme a Şirin (Irmak Örnek) e Kemal (Fırat Altunmeşe).

A quel punto, stranito dall’assenza del figlio e del genero, Tahsin obbligherà Korhan ad accompagnarlo al domicilio dei due e, appena si troverà nel patio, avrà dei flashback sull’incendio avvenuto all’inizio della telenovela, quello in cui ha quasi rischiato di perdere la vita.

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin inizia a ricordare…

Insomma, Tahsin starà riacquistando pian piano la memoria oppure quella sporadica visione sarà soltanto un falso allarme? Quel che è certo è che Sühan e Korhan, ancora ignari della ripresa, cercheranno di nascondere al padre che la polizia ha ritrovato il corpo senza vita dell’amata Adalet e che Riza è stato arrestato per il suo assassinio. Ma fino a quando potranno tacere sulla questione?