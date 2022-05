Sei Sorelle anticipazioni: ADELA fa una sconcertante scoperta sul padre!

Trame Sei sorelle: anticipazioni sulla scoperta di Adela riguardante don Fernando

Non sarà soltanto la morte improvvisa del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) a sconvolgere la vita delle Silva, le protagoniste di Sei Sorelle, la nuova soap iberica in partenza su Rai 1 da lunedì 29 maggio. In seguito al decesso dell’uomo, le ragazze scopriranno infatti di essere in una grossa crisi economica…

Sei Sorelle, news: la morte di Don Fernando

Le anticipazioni segnalano che don Fernando morirà il giorno della festa di fidanzamento tra la figlia Blanca (Mariona Tena) e il banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina). In tal senso, il Silva Senior lascerà in anticipo i festeggiamenti con Celia (Candela Serrat), un’altra delle sue eredi, per raggiungere il suo ufficio nella fabbrica tessile che gestisce, dove sarà stato appena compiuto un furto. Appena arriverà sul posto verrà però colto da un malore e farà un balzo dal primo al piano terra, che gli sarà fatale.

A quel punto, la maggiore Adela (Celia Freijeiro) convincerà Celia e le altre quattro sorelle – Francisca (Maria Castro), Blanca, Diana (Marta Larralde) ed Elisa (Carla Cruz) – a non rivelare a nessuno che il loro padre è morto: si tratta di una decisione che prenderanno sia per poter gestire l’azienda di famiglia, che in caso contrario passerebbe nelle mani dello spietato zio Ricardo (Juan Ribó), sia per non piegarsi alle regole maschiliste del tempo che impedivano alle donne di entrare nell’assetto ereditario.

Sei Sorelle, trame: le Silva assumono Salvador Montaner

Tuttavia, anche se comunicheranno a chiunque che papà Fernando è partito per un viaggio, le Silva faranno davvero fatica a stringere degli accordi commerciali con i clienti uomini della fabbrica tessile, motivo per cui dovranno assumere, loro malgrado, lo sfrontato Salvador Montaner (Álex Adróver) nel ruolo di direttore.

Da un lato Diana si mostrerà sin da subito contraria all’assunzione dell’uomo, che le starà fortemente antipatico, dall’altro Adela starà per andare incontro ad un’amara sorpresa…

Vi anticipiamo infatti che gli operai della fabbrica si staranno accordando per dare il via ad un vero e proprio sciopero, visto che ormai da diverse settimane non riceveranno la loro giusta paga. Tale rivolta spingerà Adela a fare degli accertamenti, cosa che la porterà a sorpresa a scoprire che il padre Fernando aveva accumulato diversi debiti e rischiava la bancarotta!

Sei Sorelle, spoiler: Adela convince le sorelle a vendere i loro averi

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che avranno assolutamente bisogno sia di pagare i dipendenti e sia di rispettare alcune scadenze nelle consegne dei tessuti, le Silva dovranno trovare una soluzione d’emergenza e, capeggiate da Adela, penseranno di vendere ad un antiquario alcuni oggetti di valore della loro casa.

Comunque sia, al momento della vendita, le sei sorelle scopriranno che il valore degli oggetti di cui intendono disfarsi è piuttosto basso, cosa che le costringerà anche a vagliare delle ipotesi alternative. Ad esempio, Francisca dovrà rinunciare alle sue lezioni private di canto, mentre Celia all’idea di andare a studiare alla Sorbona di Parigi.

Insomma, i problemi delle Silva saranno appena cominciati e non saranno per niente facili da risolvere, anche perché gli operai, all’oscuro della morte di Fernando, cominceranno a credere che l’uomo sia scappato per non fare fronte ai suoi debiti…