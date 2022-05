Trame Sei sorelle: anticipazioni su Miguel Esparza

Un incidente tutto da verificare sarà al centro della scena delle prime puntate di Sei Sorelle, la nuova soap iberica in onda su Rai 1 da lunedì 30 maggio 2022. Al termine di una lunga giornata di lavoro, Miguel Esparza (Alejandro Cano) si ferirà infatti ad una mano, ma tutto ciò non sarà frutto di una sfortunata casualità. Scopriamo insieme per quale ragione…

Sei Sorelle, news: le Silva si “trasformano” in operaie

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che, dopo aver nascosto a tutti quanti la morte del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) per evitare di cedere la gestione della fabbrica tessile di famiglia allo spietato zio Ricardo (Juan Ribó), le sei sorelle Silva – le protagoniste del racconto – si troveranno a dover gestire una crisi economica senza precedenti, dato che scopriranno che il defunto doveva ai suoi dipendenti la paga di quattro settimane.

Nel momento in cui alcuni operai capeggiati da Jesus indiranno uno sciopero, rischiando di mandare a monte la consegna nel tempo prestabilito di un’importante commissione, la maggiore Adela (Celia Freijeiro) suggerirà alle altre sorelle di sostituirsi agli “scioperanti” e lavorare al posto loro. Partendo da ciò, si creeranno i presupposti per l’incidente che coinvolgerà Miguel, fidanzato di Petra (Carlota Olcina) e figlia del “capomastro” Benjamín Fuentes (Joaquín Climent).

Sei Sorelle, spoiler: l’incidente di Miguel!

In primis, Petra stringerà subito una bella amicizia con Celia Silva (Candela Serrat), che dal canto suo si offrirà volontaria per insegnarle a leggere e scrivere. Nel bel mezzo dello sciopero, le due ragazze si troveranno quindi a dover lavorare insieme e, per fare più in fretta, penseranno di utilizzare un macchinario della fabbrica, che invece Miguel aveva sconsigliato loro di maneggiare poiché considerato troppo pericoloso.

Fatto sta che, dopo pochi minuti, la macchina si incepperà, anche se Petra riuscirà apparentemente a risistemarla. Tuttavia, qualche ora dopo, Miguel lo riutilizzerà nuovamente e, a causa di un malfunzionamento, si procurerà una ferita alla mano, che a detta del dottor Cristobal Loygorri (Alex Gadea) potrebbe peggiorare fino ad andare in cancrena (costringendolo dunque ad amputare l’arto). Una notizia funesta che getterà nello sconforto Celia e Petra, dato che riterranno di essere le responsabili di quanto successo…

Sei Sorelle, trame: chi c’è dietro l’incidente di Miguel?

Le cose però non staranno così: in realtà a sabotare il macchinario sarà stato Jesus, sotto ordine di Ricardo. A quel punto, il rivoltoso darà quindi il via alla “fase b” del piano e si presenterà da Miguel per convincerlo a denunciare le Silva per il rischio a cui l’avranno sottoposto.

Ma il fidanzato di Petra, alla fine, farà davvero la denuncia? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che le Silva, dopo aver consegnato l’ordine al loro cliente e pagato tutti i dipendenti (compresi quelli che hanno scioperato), cederanno i soldi restanti a Cristobal affinché compri tutto l’occorrente per operare Miguel e scopra se la frattura alla mano rischia di procurargli una cancrena oppure no. Insomma, le ragazze metteranno al primo posto il benessere dell’uomo e, ancora una volta, resteranno al verde…