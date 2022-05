Trame Sei sorelle: anticipazioni su Salvador e Diana

La morte improvvisa del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) costringerà le Silva, protagoniste della telenovela Sei Sorelle, a rivedere completamente ogni aspetto della loro quotidianità. Visto che nasconderanno a tutti quanti che l’uomo è passato a miglior vita, al fine di non cedere allo spietato zio Ricardo (Juan Ribó) la gestione della loro fabbrica tessile di famiglia, le donne si troveranno costrette ad assumere un nuovo direttore e la scelta ricadrà sul donnaiolo Salvador Montaner (Álex Adróver), un uomo che non piacerà affatto – almeno apparentemente – a Diana (Marta Larralde), la seconda delle sei Silva.

Leggi anche: Che Dio ci aiuti 7: riprese in partenza, anticipazioni e novità della settima stagione

Sei Sorelle, news: Adela assume Salvador

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, la nuova soap iberica sarà ambientata nel 1913. Seppur costernata per la scomparsa improvvisa del suo adorato papà, la maggiore Adela (Celia Freijeiro) dovrà farsi carico di tutta la situazione e, dopo aver convinto le sorelle Diana, Francisca (María Castro), Blanca (Mariona Tena), Celia (Candela Serrat) ed Elisa (Carla Diaz) a nascondere il decesso, capirà che – per via della mentalità maschilista del tempo – non verranno mai accettate dai clienti della fabbrica come legittime proprietarie, motivo per il quale vorrà cercare ad ogni costo un direttore uomo.

Fin da subito, Adela penserà quindi di rivolgersi a Salvador, conosciuto alla festa di fidanzamento di Blanca e del banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina). Tuttavia il Montaner, nel corso del party, si sarà rivolto a Diana in maniera piuttosto sfacciata, cosa che la spingerà a cercare di boicottare la candidatura dell’uomo. Adela non darà però ascolto alla sorella minore e alla fine Salvador verrà assunto…

Sei Sorelle, spoiler: Salvador bacia Diana

Tra Salvador e Diana si verrà dunque a creare un rapporto abbastanza conflittuale, tant’è che lei tenterà di non dargli troppo spazio quando si starà presentando ufficialmente a tutti i dipendenti della fabbrica tessile. Nonostante tutti gli sforzi, Salvador non si farò però intimorire e, oltre a sottolineare che più gli va contro e più la trova attraente, si renderà protagonista di una mossa audace e bacerà Diana sulle labbra senza il suo consenso.

Il giorno successivo, la Silva penserà bene di schiaffeggiare Salvador, che deciderà comunque di restare al servizio di tutte le sorelle anche quando Diana scoprirà con suo immenso sgomento che l’azienda ereditata dal padre Fernando è sull’orlo del fallimento. Dopo l’iniziale nervosismo, il Montaner si impegnerà dunque per trovare soluzioni alternative al fine di evitare il tracollo, anche se in più circostanze si domanderà per quale ragione il Silva Senior sia partito così all’improvviso…

Sei Sorelle, trame: Elisa si prende una cotta per Salvador

In ogni caso, possiamo già da ora anticiparvi che Salvador farà breccia nel cuore di un’altra sorella Silva. Inconsapevole del fatto che, in fondo, Diana nutre più di un’attrazione fisica nei suoi riguardi, la giovanissima Elisa penserà di avere una chance con il direttore, che ovviamente vedrà in lei soltanto una ragazzina.

E così Elisa, tra una scusa e l’altra, cercherà ogni pretesto per restare da sola con Salvador e parlerà della sua “cotta” soltanto alla domestica Merceditas (Nuncy Valcárcel). Ma come reagirà qualora dovesse accorgersi che l’uomo, in realtà, è interessato alla sorella maggiore Diana?