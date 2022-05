Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: brutte notizie per ARIANE

L’odio di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ha radici nel passato. E proprio quel passato tornerà a tormentare la dark lady nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Ariane Kalenberg

Chi ha seguito la scorsa stagione di Tempesta d’amore ricorderà senza dubbio la storia di Ariane Kalenberg e del suo odio nei confronti di Christoph Saalfeld.

La dark lady è la figlia di Isabel Mayer, un tempo proprietaria di una pensione a conduzione familiare nella località di Bad Benedikt. Ebbene, il piccolo albergo finì nel mirino di Christoph, che convinse Isabel a venderglielo con la promessa di mantenerlo così com’era. Purtroppo, però, l’uomo non tenne fede alla parola data…

Saalfeld non esitò infatti a radere al suolo la piccola pensione per trasformarla in un parcheggio annesso ad un hotel della sua catena “Tom Comfort”. Ebbene, lo shock per l’accaduto fece cadere Isabel nell’alcolismo, causando poi indirettamente un incidente che lasciò la donna gravemente invalidata tanto da costringere Ariane a prendersene cura per anni.

Per la dark lady si trattò di un vero e proprio incubo che la esasperò al punto da decidere di uccidere la sua stessa madre per mettere fine alle sofferenze di quest’ultima nonché alle proprie. Una tragedia per cui Ariane ha sempre incolpato Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane scopre che la tomba della madre è stata distrutta

Ma torniamo al presente. Come sappiamo, ormai da oltre un anno Ariane sta facendo di tutto per rendere la vita di Christoph un inferno, esattamente come l’uomo fece (inconsapevolmente) con la sua. E, almeno in parte, ci è riuscita! A causa sua, infatti, l’albergatore ha perso quasi tutto il proprio patrimonio, la catena di hotel da lui fondata e, soprattutto, la donna che ama: Selina (Katja Rosin). Non per questo, però, la sete di vendetta della Kalenberg è stata placata…

Sarà in queste circostanze che la dark lady riceverà una notizia che rischierà di riportare a galla tutto l’odio che la donna prova per Christoph: la tomba della madre è stata distrutta a causa di una tempesta.

Ben consapevole di ciò che potrebbe provocare in lei la visita a quei luoghi, Ariane pregherà Selina di accompagnarla, nella speranza che la presenza dell’amica possa prevenire cattivi pensieri. Con grande disappunto della Kalenberg, però, la von Thalheim rifiuterà! E non è finita qui…

Quando Erik (Sven Waasner) scoprirà che la fidanzata si è rivolta all’ex amica invece che a lui, infatti, non la prenderà affatto bene! Ariane andrà dunque da sola sulla tomba della madre? E quali conseguenze avrà questo drammatico “ritorno a casa”?