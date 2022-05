Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: flirt tra ERIK e ROSALIE

Dopo la fine di una relazione, c’è chi si chiude nel dolore e chi invece cerca distrazione. Alla seconda categoria appartiene Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore proverà a dimenticare Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) avvicinandosi ad un’altra donna… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik lascia Ariane

Stare al fianco di una donna come Ariane non è certo semplice, eppure Erik è riuscito non solo ad amare la dark lady esattamente per quello che è standole accanto anche nei momenti più dolorosi, ma ha anche saputo tirare fuori dalla Kalenberg un lato umano e romantico che nessuno avrebbe immaginato esistere.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Ariane lo ha sacrificato in nome di una vecchia amicizia con Selina (Katja Rosin) mettendo a rischio il suo futuro di uomo libero, Vogt si è visto crollare il mondo addosso.

Sconvolto all’idea che la donna che ama possa essere giunta a tanto, Erik deciderà dunque di troncare di netto la loro relazione. E a nulla varranno i tentativi di Ariane di giustificarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik flirta con Rosalie

Disperata per la perdita dell’uomo che ama, la Kalenberg tenterà in ogni modo di farsi perdonare, arrivando ad ingaggiare degli investigatori privati in Sudamerica per rintracciare la vecchia complice di Vogt all’epoca della truffa milionaria di cui fu poi ingiustamente incolpato Cornelius (Christoph Mory).

Ebbene, effettivamente la dark lady avrò successo e Erik potrà consegnare complice e bottino alla polizia, alleggerendo così notevolmente la propria posizione. Basterà per perdonare la Kalenberg per il suo “tradimento”?

Come prevedibile, la risposta è “no”! Benché grato alla sua ex per il prezioso aiuto, Vogt rimarrà infatti fermo nella sua decisione di non avere più rapporti con lei e, a dimostrazione delle sue intenzioni, inizierà a flirtare con un’altra donna…

Ebbene, la scelta di Erik ricadrà su Rosalie Engel (Natalie Alison), con cui inizierà a flirtare apertamente in pubblico. La cosa più incredibile, però, è che lei sembrerà starci! Il motivo? Come prevedibile, attrazione e sentimento non c’entrano!

La bella barista spererà infatti di riuscire a vendere a Erik un’assicurazione a causa della sua nuova avventura professionale. Peccato solo che Michael (Erich Altenkopf) comparirà all’improvviso durante quel flirt inaspettato e, inutile dirlo, non sarà affatto felice di ciò che vedrà…