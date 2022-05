Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: FLORIAN capisce di amare MAJA

Non importa quali ostacoli la vita presenti: il vero amore supera ogni prova! Se ne renderà conto Florian Vogt (Arne Löber), quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà di essere destinato ad amare per sempre Maja von Thalheim (Christina Arends)… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian salva Maja e Hannes

La storia d’amore tra Maja e Florian si è conclusa da tempo, tanto che la von Thalheim ha già iniziato una relazione con un altro uomo: Hannes Fröhlich (Pablo Konrad). Ciononostante, il legame tra i due protagonisti è tutt’altro che scomparso…

Uniti per la vita grazie alla forza dei loro sentimenti, i due ex hanno infatti spesso avuto nei confronti l’uno dell’altra dei presentimenti non spiegabili su base scientifica. E sarà proprio grazie a questo legame magico che Florian riuscirà a salvare la vita di Maja!

Quando quest’ultima resterà bloccata insieme a Hannes in una grotta a causa di un terremoto, il giovane guardacaccia seguirà infatti il proprio istinto e si metterà alla ricerca della ragazza, riuscendo effettivamente a trovare l’ingresso collassato della caverna, salvando la situazione!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian capisce di amare ancora Maja

Nonostante il pericolo e gli avvertimenti di Shirin (Merve Çakır), Florian non esiterà a mettere in gioco la sua stessa vita (e sconfiggere la paura dei luoghi chiusi) entrando coraggiosamente nella grotta tramite un ingresso secondario.

Ebbene, grazie al suo eroico gesto, Florian riuscirà ad estrarre da quella prigione di pietra sia Maja che Hannes, a cui presterà anche i primi soccorsi. Il giovane Vogt salverà dunque la vita dei due ragazzi, che gli saranno eternamente grati per il suo coraggio. La gratitudine, però, non sarà l’unica conseguenza di questa tragedia sfiorata…

L’accaduto farà infatti capire a Florian non solo di tenere ancora immensamente a Maja, ma anche di essere destinato ad amare quest’ultima per sempre! Il ragazzo troverà dunque la forza di lottare per il suo grande amore?