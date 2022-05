Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: HANNES e FLORIAN in guerra per MAJA

Era solo questione di tempo: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore esploderà la rivalità tra Florian Vogt (Arne Löber) e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) per il cuore di Maja von Thalheim (Christina Arends). E l’esito sarà tutt’altro che scontato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 31 maggio, 1 e 2 giugno 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian si dichiara a Maja

Quando due uomini amano la stessa donna, i guai sono dietro l’angolo. Fin dall’arrivo al Fürstenhof di Hannes, è stato dunque chiaro che tra quest’ultimo e Florian sarebbe prima o poi scoppiata una guerra. E quel momento ora è arrivato…

Come sappiamo, dopo aver salvato la vita del rivale e di Maja, Florian ha iniziato ad accusare dei gravi sintomi dovuti ad un’infezione da lui contratta durante la sua eroica missione di salvataggio. Ebbene, la situazione peggiorerà a tal punto che il ragazzo collasserà tra le braccia della von Thalheim in preda alla febbre.

Sarà proprio in tale occasione che Florian troverà finalmente il coraggio di confessare a Maja non solo di amarla ancora, ma di voler tornare insieme a lei! Come reagirà la von Thalheim?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes aggredisce Florian

Inutile dire che la ragazza rimarrà spiazzata da quelle parole così inaspettate, ma resterà comunque vicina al suo ex fino all’arrivo dei soccorsi. Subito dopo, però, deciderà di evitare Vogt per non dover più affrontare l’argomento. Peccato solo che lui sarà di tutt’altra opinione…

Non appena si riprenderà, Florian affronterà infatti Maja, invitandola ad ammettere di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Ebbene, lei non solo negherà, ma riferirà anche l’accaduto a Hannes. E, inutile dirlo, quest’ultimo non la prenderà affatto bene!

Determinato a “rimettere al suo posto” il rivale, Hannes affronterà dunque Florian… e tra i due scoppierà una vera e propria rissa! Come se non bastasse, proprio in quel momento sopraggiungerà Maja. Come reagirà la ragazza?