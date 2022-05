Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il generoso gesto di HANNES

Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) ha due certezze nella vita: ha un incredibile fiuto per gli affari e ama Maja von Thalheim (Christina Arends) alla follia. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore avrà la possibilità di unire le due cose…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja rifiuta di sposare Hannes

Quando Hannes fu costretto a lasciare la Germania e partire per l’America, era solo il giovane figlio di un dipendente dei von Thalheim. Ben presto, però, il ragazzo dimostrò un grande fiuto per gli affari, tanto da riuscire a diventare un imprenditore di successo.

Ottenute le soddisfazioni professionali, Fröhlich ha deciso di lottare per l’unica cosa che ancora gli manca: l’amore. È stato così che il giovane uomo si è presentato al Fürstenhof con l’intento di riconquistare il suo grande amore di gioventù: Maja. E anche qui ha ottenuto un successo dietro l’altro…

Nonostante un breve tentennamento iniziale, la von Thalheim ha infatti ceduto al suo corteggiamento e iniziato una relazione con lui. Quando però il fidanzato le ha fatto una proposta di matrimonio, tutti i dubbi della ragazza sono riemersi, tanto da portarla a rifiutare!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes aiuta Maja e Selina

Ma torniamo ad oggi. Come sappiamo, l’ingiusta accusa di truffa nei confronti di Cornelius (Christoph Mory) ha rovinato la famiglia von Thalheim, che si è vista costretta a vendere il proprio podere. Nei prossimi giorni, però, per Maja e Selina (Katja Rosin) arriverà una nuova brutta notizia: il nuovo proprietario vuole vendere tutti i cavalli delle loro amate scuderie!

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per le due donne, che cercheranno disperatamente una soluzione… ma senza coinvolgere Hannes! Maja temerà infatti che quest’ultimo non esiterebbe a investire tutto ciò che possiede pur di acquistare i cavalli per amor suo. Un sacrificio che lei non è disposta a lasciargli fare.

Ebbene, nonostante i tentativi della fidanzata di tenerglielo nascosto, Hannes verrà comunque a sapere del problema della sua amata, scoprendo anche che Selina aveva avanzato una proposta tanto promettente quanto costosa per rinnovare l’offerta del Fürstenhof: creare un maneggio!

Il risultato? Convinto che si tratti di un affare redditizio (oltre che la soluzione dei problemi di Maja e Selina), Hannes deciderà di investire nel progetto del maneggio e acquistare tutti i cavalli dei von Thalheim! La reazione di Maja alla notizia, però, non sarà quella sperata…