Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MAJA respinge HANNES

Quando un legame diventa magico, nulla può spezzarlo. È questo il caso di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capiranno di essere ancora uniti come una volta. E a farne le spese sarà Hannes Fröhlich (Pablo Konrad)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian salva Maja e Hannes

Quando Maja e Florian si sono conosciuti e innamorati, è nato tra loro qualcosa di magico che va ben oltre i normali sentimenti. E poco importa che i due si siano lasciati da tempo! Questo legame speciale fa sì che la von Thalheim e Vogt percepiscano sempre quando l’altro è in pericolo.

E così, quando Maja è rimasta intrappolata in una grotta insieme al nuovo fidanzato Hannes, Florian non solo ha percepito che la sua amata era in grave difficoltà, ma non ha esitato a precipitarsi alla sua ricerca per poi rischiare la propria vita nel tentativo di salvarla. Un gesto che cambierà molte cose…

Oltre a salvare la vita di Hannes e Maja, il giovane Vogt capirà infatti anche di amare ancora la ragazza più della sua stessa vita. E anche la von Thalheim si renderà conto di quanto sia forte il legame con il suo ex…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes chiede a Maja di sposarlo

Profondamente colpita dal coraggio dimostrato da Florian e, soprattutto, dal magico presentimento che ha permesso a quest’ultimo di trovarla e salvarla, Maja si riavvicinerà inevitabilmente al giovane guardacaccia, a cui farà anche un regalo speciale: un “amuleto” con il santo protettore dei forestali.

E Hannes? Dopo aver visto la morte in faccia, capirà di non volere più perdere tempo e compierà dunque un passo rimandato da tempo: chiederà alla fidanzata di sposarlo! La reazione di lei, però, non sarà quella sperata…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja respinge la proposta di matrimonio di Hannes

Benché toccata da quella inaspettata proposta di matrimonio, Maja infatti chiederà al fidanzato del tempo per pensarci: dopotutto stanno insieme solo da poche settimane! Ma sarà davvero solo una questione di un po’ di riflessione?

Nel tentativo di chiarirsi le idee, la von Thalheim andrà a fare una passeggiata nel bosco fino alla grotta dell’incidente… dove incontrerà “magicamente” Florian! Ebbene, i due finiranno per trascorrere l’intero pomeriggio insieme, riavvicinandosi come mai prima.

E a quel punto a Maja risulterà chiaro di non poter sposare Hannes! Come prenderà quest’ultimo la notizia?