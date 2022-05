Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la bugia di MAX a VANESSA

Pianificare il futuro sulla base di una bugia non è mai una buona idea, eppure c’è chi lo fa comunque. Stiamo parlando di Max Richter (Stephan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore non esiterà ad ingannare Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) su un argomento molto importante: il desiderio di mettere su famiglia!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa sogna una famiglia

Dopo un lunghissimo tira e molla, da ormai un paio di mesi Max e Vanessa hanno trovato la felicità l’uno accanto all’altra. Affiatatissimi, i due fidanzati sembrano davvero la coppia perfetta e si compensano grazie alle loro differenze caratteriali. Ciononostante, tra qualche giorno nel loro rapporto comparirà una crepa inaspettata…

Tutto inizierà quando Vanessa sospetterà di essere incinta e ne parlerà con il compagno. Ebbene, inizialmente Max sembrerà prendere bene la notizia, tanto da dirsi subito pronto a stare al fianco della fidanzata qualunque cosa dovesse succedere. Peccato solo che le sue speranze siano ben diverse da quelle della ragazza!

Se il personal trainer non sarà assolutamente disposto a rinunciare alla propria libertà per prendersi cura di un bambino, la Sonnbichler inizierà invece a sognare di mettere su famiglia. Il risultato? Quando arriverà il risultato (negativo) del test di gravidanza, le reazioni dei due ragazzi rivelerà le loro diverse aspettative…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max inganna Vanessa

Se Vanessa resterà profondamente delusa dal fatto che si sia trattato solo di un falso allarme, infatti, Max non riuscirà a trattenere l’esultanza, colpendo duramente la fidanzata. E, quel che è peggio, il fitness trainer non capirà nemmeno qual è il problema!

Toccherà infatti a Michael (Erich Altenkopf) dover spiegare all’ottuso nipote che evidentemente Vanessa ha il desiderio di diventare madre e che lui con il suo comportamento l’ha ferita. A quel punto Max si precipiterà dalla fidanzata per rimediare alla situazione, ma finirà per complicare ulteriormente la situazione.

Invece che affrontare seriamente la questione, Richter assicurerà infatti alla Sonnbichler di essere pronto a mettere su famiglia con lei in un paio d’anni… Peccato solo che si tratti di una bugia! Poco dopo, infatti, il giovanotto confesserà allo zio di aver mentito: in realtà sa benissimo di non volere figli e ha solo cercato di prendere tempo per non perdere la fidanzata.

Inutile dire che Michael resterà sconvolto dal comportamento del parente, a cui spiegherà che è scorretto ingannare in quel modo la persona che si ama. Max, però, non ne vorrà sapere e rimarrà sulle proprie posizioni. Un errore che a lungo andare gli costerà molto caro…