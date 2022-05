Trame Un altro domani: anticipazioni su CARMEN e DAYO

Anche le eroine romantiche possono diventare minacciose, se mosse da buone intenzioni: è ciò che accadrà a Carmen Villanueva (Amparo Piñero), una delle due protagoniste di Un Altro Domani, la nuova soap iberica che debutterà su Canale 5 lunedì 6 giugno 2022. La ragazza sarà infatti disposta a tutto pur di aiutare Kiros Nsue (Iván Mendes), uno degli schiavi neri del padre Francisco (Sebastián Haro)…

Leggi anche: La fortuna, fiction Rai 1: cast, trama e anticipazioni della miniserie. Quando va in onda

Un Altro Domani, news: Kiros si ferisce in fabbrica

Come abbiamo avuto modo di segnalare, le storyline che vedranno coinvolta Carmen saranno ambientate nella Guinea degli anni ’50. Dopo essere arrivata in Africa per un breve periodo di vacanza insieme al padre Francisco, la Villanueva accetterà infatti di trattenersi sul posto a tempo indeterminato, al fine di lavorare nella fabbrica gestita dal genitore.

Nel corso del primo giorno di lavoro, Carmen dovrà però affrontare un’emergenza: Kiros si ferirà infatti ad un braccio, in prossimità della mano, ed avrà bisogno urgente di antibiotici per evitare che la ferita si infetti e “costringa” Dayo (Malcolm Treviño-Sitté) ad amputargli parte dell’arto. Tuttavia nessuno degli abitanti ricchi del posto, compreso il padre Francisco, vorrà aiutare il ragazzo a causa del colore nero della sua pelle.

Un Altro Domani, trame: Ines aiuta Carmen in gran segreto

Decisa a non piegarsi alle regole razziste della colonia spagnola, Carmen si avvarrà quindi dell’aiuto della tata Agustina (Mar Vidal) per cercare le medicine di cui ha bisogno ma, quando ogni suo tentativo risulterà vano, pregherà persino la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), l’amante del padre Francisco, affinché gliele consegni.

In tal senso, la cattiva della telenovela fingerà di volere aiutare la Villanueva, ma in realtà il suo intento sarà soltanto quello di prendere del tempo per metterla a tacere…

A dare una svolta alla situazione penserà quindi il giovane Angel (Iván Lapadula), il figlio della stessa Patricia. Dopo averle spiegato che difficilmente la madre muoverà un dito per salvare uno schiavo nero, il ragazzo farà presente a Carmen che l’unica persona a poterla aiutare è Ines Acevedo (Bárbara Oteiza), la sua amante segreta e moglie del potente Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia).

Di primo acchito, la donna si rifiuterà però di aiutare la Villanueva, ma poi si farà ammorbidire da un discorso di Agustina e consegnerà ad Angel gli antibiotici da passare a Carmen (pur cosciente del rischio che correrebbe qualora venisse fuori il suo coinvolgimento nella questione). Di lì a poco, la storyline prenderà così una piega inaspettata…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen minaccia Dayo e…

Eh sì: visto che ormai saranno passate troppe ore e il ferito comincerà ad avere la febbre altissima, Dayo vorrà procedere ugualmente con l’amputazione del braccio nonostante l’arrivo delle medicine. A quel punto, Carmen si farà coraggio e punterà un coltello alla gola dell’uomo per impedirgli di andare avanti, esigendo che esegua il suo ordine e somministri le cure al giovane.

Una mossa azzardata ma che si rivelerà fondamentale, visto che il mattino successivo Kiros comincerà a stare meglio ed il pericolo di morte sarà del tutto scongiurato. In ogni caso, le azioni di Carmen saranno totalmente contrarie alle regole della colonia e creeranno tanto rumore, al punto tale che Ventura vorrà andare a fondo della questione e scoprire chi abbia consegnato le medicine.

Un proposito che l’uomo porterà avanti perché sarà inconsapevole del fatto che la responsabile è la moglie Ines…