Trame Un altro domani: anticipazioni su Carmen e Kiros

Anche se deciderà di restare in Africa nonostante la delusione per via della relazione extraconiugale tra il padre Francisco (Sebastián Haro) e la socia Patricia Godoy (Silvia Acosta), Carmen Villanueva (Amparo Piñero) – protagonista della nuova soap Un altro domani – non metterà da parte il suo animo ribelle e tutto ciò arriverà in seguito ad un incidente che coinvolgerà Kiros Nsue (Iván Mendes), uno schiavo di colore del suo papà…

Leggi anche: Mare fuori 3 anticipazioni: in corso le riprese della terza stagione della fiction

Un Altro Domani, news: Carmen e il viaggio in Africa

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Carmen arriverà in Guinea negli anni ’50 per fare visita a Francisco, che non vedeva da diversi anni. Fin da subito, la ragazza stringerà quindi amicizia con Kiros, che però cercherà di non parlare troppo con lei perché, in quanto schiavo “nero”, gli sarà proibito dare confidenza ai signori bianchi della colonia. Una regola che non piacerà affatto alla Villanueva, che si sarà recata in Africa anche per conoscere gli usi e costumi delle tribù del luogo.

Da un lato Francisco cercherà inutilmente di spiegare alla figlia come debba comportarsi, dall’altro Carmen continuerà a fare di testa sua e darà “scandalo” quando, alla festa organizzata per presentarla ufficialmente alla società del posto, impedirà ad un ricco signore di picchiare la cameriera Enoa (Edith Martínez Val). Il rapporto già complesso tra padre e figlia peggiorerà però inesorabilmente quando la fanciulla scoprirà che il padre tradisce da anni la madre con la socia Patricia…

Un Altro Domani, trame: Carmen pensa di lasciare l’Africa ma…

Eh sì: di primo acchito, Carmen deciderà di interrompere la sua trasferta africana e chiederà alla tata Agustina (Mar Vidal) di preparare i bagagli; tuttavia, Francisco saprà affrontare la situazione di petto e, dopo averle spiegato che in fondo lui e la madre hanno deciso di separarsi da tanti anni, mantenendo lei e i fratelli all’oscuro di tutto, riuscirà a convincerla a restare in Africa per un periodo di tempo indeterminato, affinché lavori al suo fianco e le insegni tutti i trucchi del mestiere della fabbrica che gestisce.

Ovviamente, per poter lavorare al fianco del suo papà, Carmen dovrà impegnarsi a rispettare la figura di Patricia, ma già dalle prime ore si troverà ad affrontare un grosso imprevisto: Kiros si ferirà infatti ad una mano con una rotella elettronica e la Villanueva resterà sgomenta quando scoprirà che, in quanto nero e schiavo, lui non potrà ricevere la giusta assistenza da un medico della colonia…

Un Altro Domani, spoiler: Kiros si ferisce. Cosa farà Carmen?

Visto che Francisco dovrà lasciare per qualche tempo la colonia di Rio Muni, Carmen dovrà dunque chiedere aiuto a Patricia per cercare le medicine utili per Kiros, ma la “matrigna” per tutta risposta butterà nel lavandino uno sciroppo prima che lei possa trovarlo. La faccenda, già di per sé complicata, diventerà ancora più pericolosa quando Dayo (Malcolm Treviño-Sitté), un altro schiavo, dirà alla Villanueva che intende tagliare il braccio compromesso a Kiros per evitare che si infetti e lo conduca pian piano alla morte.

Carmen non vorrà minimamente prendere in considerazione tale ipotesi e farà di tutto per evitare che Kiros resti “monco”…