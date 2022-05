Trame Un altro domani: anticipazioni su Carmen Villanueva

Prossimamente su Canale 5 prenderà il via Un Altro Domani, nuova soap iberica suddivisa in 255 puntate andata in onda in Spagna su La1 fino allo scorso febbraio. Iniziamo dunque a conoscere Carmen Villanueva, la prima protagonista femminile, che sarà interpretata da Amparo Piñero.

Un Altro Domani, trame: Carmen va in Guinea e si ricongiunge al padre Francisco

La narrazione sarà concentrata su due epoche distinte: da un lato ci sarà appunto la storia di Carmen, ambientata nella colonia spagnola della Guinea degli anni ’50, dall’altro il pubblico imparerà a conoscere la giovane e impacciata Julia María Infante Lou (Laura Ledesma), la nipote della Villanueva che vivrà ai giorni nostri.

Per quanto riguarda Carmen, le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando la giovane andrà in Africa per far visita al padre Francisco (Sebastián Haro), proprietario di un’azienda che avrà un stuolo di schiavi di colore al suo servizio.

Visto che, stando ai suoi piani iniziali, dovrà trattenersi lì per una sola settimana per poi ritornare in Spagna dalla madre e i suoi fratelli, Carmen vorrà esplorare il più possibile il territorio africano, tant’è che metterà subito nei guai Kiros Nsue (Iván Mendes), un sottoposto del padre. In pratica, la ragazza supplicherà l’uomo di deviare nella selva prima di arrivare nella casa dove andrà a stare, ma così facendo andrà incontro ad un incidente…

La macchina sulla quale i due viaggeranno insieme alla “tata” della Villanueva si impantanerà in una fossa di fango e Carmen finirà per sporcarsi tutto il vestito. Appena la rivedrà, Francisco si arrabbierà a dismisura e punirà Kiros, non pagandogli la giornata per aver esposto la figlia ad un grave pericolo (permettendo che si addentrasse nella selva).

Un Altro Domani, spoiler: Carmen, una ribelle anticonformista!

In ogni caso, nonostante il primo “scontro” con il padre, Carmen continuerà a dare sfoggio di un lato anticonformista e indomabile per gli anni ‘5o: oltre a bacchettare i signori della colonia perché non rivolgeranno la parola ai neri (se non per dare loro ordini e punizioni), la Villanueva continuerà a stringere un legame particolare con Kiros, dal quale sembrerà decisamente attratta, mentre non entrerà affatto nelle grazie di Patricia Godoy (Silvia Acosta), socia e amante segreta del padre Francisco.

Come se non bastasse, col trascorrere degli episodi, la ragazza entrerà nell’orbita dell’importantissimo impresario Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia) e di suo figlio Victor (Jon López), il quale, esattamente come lei, fuggirà da tutte le regole imposte dalla società dell’epoca. Un vero e proprio mondo nuovo per Carmen: la ragazza resterà affascinata dall’Africa, tant’è che scapperà ad una festa di “indigeni” poco prima della sua presentazione alla società della colonia (e con Kiros che dovrà recuperarla prima che Francisco si accorga della sua assenza).

Tutte queste novità, però, esporranno Carmen anche a dei gravi pericoli: vi anticipiamo che, nei primissimi minuti dell’episodio pilota, Ventura apparirà morto a terra in un lago di sangue e sarà chiaro che è stata proprio Carmen ad ucciderlo, spingendo poi Francisco a rimandarla in Spagna sotto una falsa identità.

Ma per quale motivo la Villanueva avrà ucciso l’uomo d’affari? Per scoprirlo bisognerà avere un po’ di pazienza, visto che la storia di Carmen in Africa verrà ricostruita grazie alla lettura di un suo diario, ritrovato proprio dalla nipote Julia…