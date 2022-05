Trame Un altro domani: spoiler su JULIA e sulle sue nozze mancate

Se la nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero) sarà una ribelle che farà fatica ad adeguarsi alla vita in Africa fatta di schiavi e padroni, la nipote Julia Maria Infante (Laura Ledesma) sarà un’autentica combinaguai. Non a caso, la ragazza deciderà infatti di lasciare il fidanzato Sergio Cuevas (Miguel Brocca) il giorno del loro matrimonio. Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà in questa trama iniziale di Un Altro Domani, la nuova soap in onda prossimamente su Canale 5.

Un Altro Domani, news: Julia e il matrimonio senza sue scelte!

Come prima cosa è bene ricordare ai nostri lettori che le storyline della nuova produzione saranno ambientate in due epoche differenti: nella prima ci sarà Carmen, che vivrà negli anni ’50, mentre nella seconda i telespettatori conosceranno invece Julia, una trentenne che vivrà ai giorni nostri. Proprio la Infante, a una settimana dal suo matrimonio con Sergio, scoprirà che la madre Diana (Cristina de Inza) le ha nascosto di essere figlia del “misterioso” Carlos Cruz, facendole credere che suo padre fosse Oscar (Manuel Regueiro), l’uomo con il quale è cresciuta.

Sotto shock per la novità, che le verrà comunicata tramite missiva da Carlos (il quale peraltro le avrà lasciato poco prima di morire la sua casa in eredità), Julia se la darà a gambe quando Sergio le comunicherà senza averla consultata prima che – in seguito al loro matrimonio – lasceranno la Spagna per andare a vivere in Canada. Stanca del fatto che tutte le persone che le stanno intorno dispongano della sua vita a loro piacimento, Julia sceglierà di recarsi nel paese del padre naturale e, da quell’istante, la sua vita subirà una vera e propria svolta!

Un Altro Domani, trame: Julia e l’attrazione per Tirso

Eh sì: oltre a trovare il manoscritto della nonna Carmen, con il quale avrà modo di scoprire e ripercorrere il periodo trascorso dalla donna in Guinea, Julia farà la conoscenza di Elena Prieto (Aida de la Cruz), un amica di Carlos, e dell’affascinante locandiere Tirso Noguera (Oliver Ruano). Con quest’ultimo la ragazza instaurerà un rapporto conflittuale, ma in fondo sarà abbastanza chiaro che, in qualche modo, è interessata a lui.

Non a caso, quando ormai mancheranno poche ore al suo matrimonio con Sergio, Julia passerà gran parte della serata con Tirso nell’abitazione paterna e, completamente ubriaca e con indosso il suo abito da sposa, ammetterà di non voler sposare Sergio.

Tale consapevolezza sarà sempre più presente quando Diana le confesserà che inizialmente Carlos ha respinto la notizia della sua gravidanza, salvo poi pentirsene due anni dopo quando aveva ormai contratto matrimonio con Oscar…

Un Altro Domani, spoiler: Julia lascia Sergio il giorno delle nozze!

Occhio quindi alla decisione finale di Julia: la mattina delle nozze, a causa della sbornia, Julia non ricorderà nulla di ciò che ha detto a Tirso, dopo aver deciso di non sposare più Sergio con il lancio della monetina, e farà arrabbiare Diana quando noterà che nel suo abito da sposa c’è una chiazza di vino rosso.

In ogni caso, la madre riuscirà a sbiancarla con tanta acqua ossigenata ma a quel punto, quando starà per lasciare il paesino con Diana e Oscar, Julia ritroverà la monetina lanciata con Tirso e realizzerà che, in fondo, ha compreso di non amare Sergio!

Decisa ad andare avanti con la sua decisione, Julia telefonerà quindi a Sergio e gli dirà che intende annullare il matrimonio, anche se il povero sposo sarà già in chiesa con tutti gli invitati. Una volontà che non piacerà affatto alla madre Diana e che rattristerà Sergio, il quale, al termine di un incontro chiarificatore, farà perdere le sue tracce facendo preoccupare tantissimo Julia…