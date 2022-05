Un posto al sole: LARA incinta, ora che succede? Anticipazioni

Trame Un posto al sole: anticipazioni sulla gravidanza di Lara Martinelli

Pensavate di liberarvi prima o poi di Lara Martinelli? Eh no, il personaggio interpretato a Un posto al sole dall’ottima Chiara Conti non va da nessuna parte e, anzi, potrebbe in teoria aver trovato il “gancio fondamentale” per non uscire più dalla vita di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)…

Ebbene sì: è già da parecchio che vi consigliavamo di non sperare troppo in un’uscita di scena della nuova cattiva della soap, perché avrebbe avuto una “carta importante” da giocare. Di sicuro Lara non poteva pensare di rimanere incinta ma, visto che adesso lo è, avrà di certo voglia di sfruttare al massimo la novità. E questo lo capiremo sin da subito!

Spoiler Un posto al sole: Lara incinta, non rinuncia al bambino. Ma Ferri cosa ne pensa?

Le anticipazioni a brevissimo termine ci dicono che “Roberto intende liberarsi di Lara Martinelli e ha un’idea in tal senso, ma lei ha in serbo una sorpresa“. E che sorpresa! Approfittando della sua gravidanza, la donna d’affari terrà testa a Ferri e – proprio nel momento in cui quest’ultimo aveva più che mai scelto Marina Giordano (Nina Soldano) – tenterà di metterlo con le spalle al muro per ottenere quello che ha sempre voluto.

Già sappiamo che un’esasperata Marina avrà prestissimo un pericoloso moto di rabbia contro Lara, ma poi – stanca della situazione venutasi a creare – ripartirà per Londra in modo da lasciarsi tutto alle spalle! Ma non temete: anche quest’assenza della Giordano non è assolutamente da considerarsi un’uscita di scena.

Come continuerà la trama? In arrivo nuovi dettagli, ma per ora sappiate che Lara vorrà tenere il bambino mentre Ferri – per contro – non vorrà saperne nulla. E in tutta la questione entrerà presto anche… un intervento del destino! Di cosa si tratterà?