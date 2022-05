Trame Una vita: anticipazioni su DORI NAVARRO (Leonor Martin)

Le puntate dell’ultima stagione di Una Vita saranno caratterizzate da tantissimi nuovi ingressi e infatti, nel corso dell’episodio 1416, i telespettatori faranno la conoscenza dell’infermiera Adoracion “Dori” Navarro (Leonor Martin), un’infermiera che avrà parecchio da fare con il “malato” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Vediamo dunque come verrà introdotta nella storia…

Una Vita, news: Felipe non riesce a tenersi un infermiere!

Già sapete che Felipe resterà profondamente turbato dall’attentato anarchico che si verificherà ad Acacias nel 1915. Cinque anni dopo, l’ormai ex avvocato soffrirà infatti di attacchi di panico e, oltre a mostrare con chiunque un atteggiamento talmente burbero da non accettare nemmeno le visite dei vicini se non quelle di Ramon Palacios (Juanma Navas) – si sarà praticamente chiuso nel suo appartamento, dove verrà accudito giorno e notte dall’infermiere Gerardo (Paco Blázquez).

Tuttavia, anche quest’ultimo non sopporterà il modo di fare denigratorio dell’Alvarez Hermoso nei suoi riguardi e, una volta che verrà rifiutato da Casilda Escolano (Marita Zafra), lascerà in fretta e furia il quartiere. A quel punto, Lolita (Rebeca Alemany) e Fabiana (Inma Perez Quiros), seppure con il parere contrario di Felipe, assumeranno la domestica Fatima, che ruberà a casa del legale. Insomma, niente andrà bene, almeno finché il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) non interverrà sulla questione, ma anche in questo caso tutto si rivelerà un completo buco nell’acqua…

Una Vita, trame: Marina dà il suo aiuto a Lolita

Eh sì: in tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Ignacio convincerà l’infermiere Prudencio a prestare assistenza a Felipe. Tutto, almeno nei primi giorni, sembrerà procedere nel migliore dei modi, ma ad un certo punto anche l’ultimo arrivato non saprà più come aiutare il legale e, inevitabilmente, consegnerà a Quiroga le sue dimissioni.

Stremata per tutta la situazione venutasi a creare, Lolita si confiderà con la sua amica Marina (Rosanna Espinós), un’anziana donna che, il giorno dell’attentato, avrà perso la figlia Maria José e il nipotino Alejandro. Visto che la donna sarà l’unica a comprendere il dolore che prova per la perdita di Antonito (Alvaro Quintana), la bottegaia deciderà di fidarsi di lei quando la metterà al corrente del fatto che conosce una persona che può aiutare concretamente Felipe, dandole il suo benestare affinché gliela presenti…

Una Vita, spoiler: Leonor Martin sarà Dori Navarro, la nuova infermiera di Felipe!

Tuttavia, Lolita resterà abbastanza perplessa quando Marina si presenterà in bottega con Dori, un’infermiera dalle ottime referenze. La donna temerà infatti che l’Alvarez Hermoso non possa accettare con piacere la nuova figura, soprattutto dopo il furto subito da Fatima. La Navarro insisterà però per avere almeno qualche giorno di prova, sostenendo che in passato si è già presa cura di “pazienti difficili”.

E così Dori inizierà a prendersi cura di Felipe, ma almeno inizialmente il rapporto con lui sarà davvero turbolento. Poi, col tempo, le cose miglioreranno e dunque l’ingresso nella soap della donna – la cui interprete è già conosciuta dagli italiani per essere stata Gregoria Casas nella prima stagione de Il Segreto – rappresenterà un vero toccasana per l’Alvarez Hermoso…