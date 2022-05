Trame Una vita: anticipazioni sul “nuovo” Felipe, totalmente cambiato!

Tanti guai in arrivo per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle puntate della stagione finale di Una Vita. Affetto da crisi d’ansia dal giorno dell’attentato anarchico che ha rovinato la vita a diversi abitanti di Acacias, l’avvocato non se la passerà affatto bene a cinque anni di distanza dalla tragedia e, come se non bastasse, si troverà anche a subire un furto. Scopriamo insieme come andrà…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni dal 22 al 28 maggio 2022

Una Vita, news: Felipe non esce di casa!

Come vi abbiamo già anticipato, Felipe sarà rimasto turbato dalla visione dei tantissimi corpi senza vita nel rione a causa dello scoppio della deflagrazione dell’ordigno piazzato da Soledad (Silvia Marty) per conto di Fausto Salazar (Aitor Campo). Un vero e proprio shock a cui si sarà aggiunta anche la morte di Natalia Quesada (Astrid Janer), di cui si stava innamorando.

Per via di un salto temporale, gli eventi della telenovela verranno dunque trasportati dal 1915 al 1920, quando l’Alvarez Hermoso non uscirà più di casa ed avrà bisogno delle cure dell’infermiere Gerardo (Paco Blázquez). Tuttavia, col trascorrere degli episodi, l’ormai ex legale instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con il sanitario, che rimprovererà anche se camminerà nell’appartamento con indosso le scarpe (accusandolo di fare troppo baccano).

Una Vita, trame: Felipe e la convivenza con Ramon

Tra un’allucinazione e l’altra, comprese le urla inesistenti delle domestiche che sentirà ad ogni ora del giorno, alla fine Felipe verrà mollato persino dall’esasperato Gerardo.

A prendersi cura di lui, a quel punto, subentrerà Ramon Palacios (Juanma Navas), in fuga dai continui litigi con Lolita (Rebeca Alemany) per via di una piazza da dedicare al defunto Antonito (Alvaro Quintana), ma anche in quel caso la convivenza sarà tutt’altro che facile: tra i due uomini non mancheranno le discussioni, sempre innescate dai deliri dell’Alvarez Hermoso.

A quel punto, Lolita si sentirà in dovere di garantire una minima assistenza ai due “conviventi”, soprattutto quando Ramon riuscirà addirittura a bruciare una semplice tortilla. Fidandosi di Fabiana (Inma Perez Quiros) e del suo buon giudizio, la donna assumerà quindi Fatima, una domestica che, fin dal primo minuto, verrà maltrattata e sgridata da Felipe!

Una Vita, spoiler: Fatima deruba Felipe!

E proprio in tal senso avverrà un clamoroso colpo di scena: dopo aver tentato di accontentarlo in tutto e per tutto, in primis quando lo stremato Ramon deciderà di tornare a vivere con Lolita, Fatima deciderà di lasciare il lavoro ma, prima di farlo, penserà bene di mettere sottosopra casa Alvarez Hermoso per compiere un furto!

Un’azione, totalmente inattesa, che farà arrabbiare Felipe, ma che invece porterà Fabiana a pensare che Fatima abbia agito in quel modo soltanto perché, da povera, aveva il timore di essere sbattuta per strada da un momento all’altro e senza nemmeno un soldo. Un’ipotesi che, neanche a dirlo, farà infuriare ancora di più il dispotico “avvocato”, per cui si renderà ovviamente necessario trovare un altro infermiere e non una semplice domestica.

A fare la scelta penserà il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), ma stavolta Felipe ne sarà felice o troverà qualcosa da ridire?