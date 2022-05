Trame Una vita: anticipazioni su Luzdivina Suárez

Nel corso dell’ultima stagione di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela avranno modo di conoscere anche la timida Luzdivina Suárez (Noelia Marló), una cuoca che prenderà servizio in casa dei “terribili” coniugi Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Cerchiamo quindi di capire in che modo la donna verrà introdotta nelle storie ambientate ad Acacias…

Una Vita, news: Genoveva e Aurelio tornano ad Acacias dopo tanti anni

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che, in seguito all’attentato anarchico messo in atto da Soledad Lopez (Silvia Marty) per conto dell’ex amante Fausto Salazar (Aitor Campo), gli eventi subiranno un salto temporale di cinque anni. Agli albori del 1920, Genoveva e Aurelio, ormai diventati marito e moglie, si riaffacceranno dunque nel quartiere di Acacias dopo anni trascorsi in territorio messicano, portando con loro Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría), il maggiordomo della famiglia Quesada.

Verrà infatti raccontato che Salustiano, il padre di Aurelio, è passato a miglior vita, motivo per cui l’uomo ha chiesto a Marcelo di seguirlo dal Messico alla Spagna. Dopo qualche ora nel quartiere, i coniugi Quesada si renderanno quindi conto di aver bisogno di una cuoca e chiederanno proprio a Marcelo di cercarne una.

Una Vita, spoiler: Noelia Marló sarà Luzdivina Suárez

Durante le “audizioni”, si presenterà alla porta Luzdivina. La new entry non avrà delle referenze che si possano definire tali, visto che non avrà mai servito in una casa ma si sarà limitata a fare l’aiuto-cuoca in un ristorante; tuttavia Marcelo resterà impressionato dalla donna e, con grande sorpresa di quest’ultima, le darà il lavoro, pur sottolineando che dovrà correggere un po’ il suo stile di cucina per adattarsi ai gusti dei signori Aurelio e Genoveva.

Ed effettivamente, nel corso del primo pasto, la Salmeron specificherà di aver trovato il cibo un po’ salato, ma Marcelo prenderà subito le difese di Luzdivina e prometterà a Genoveva ed Aurelio che, in breve tempo, sarà una cuoca alla loro altezza. Insomma, l’atteggiamento del maggiordomo sarà abbastanza particolare…

Una Vita, trame: perché Marcelo è così gentile con Luzdivina?

E le “stranezze” non saranno finite qui: Marcelo deciderà un giorno di accompagnare Luzdivina a fare la spesa per i Quesada, anche se ciò non rientrerà per niente tra le sue mansioni. Durante quella commissione, la Suárez farà delle domande all’uomo e, oltre a scoprire che è entrato al servizio dei Quesada dopo la morte del suo primo signore, gli farà confessare di non essersi mai sposato. Tuttavia, il Gaztañaga non vorrà andare a fondo con la questione e stroncherà sul nascere il dialogo, cosa che farà porre di una domanda alla cuoca.

Fatto sta che, anche per i telespettatori, sarà impossibile non notare che Marcelo ha una predilezione per Luzdivina: per quale motivo?