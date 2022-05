Trame Una vita: anticipazioni su Genoveva e Aurelio

Anche nell’ultimissima stagione di Una Vita, che partirà con un salto temporale di cinque anni e sarà ambientata nel 1920, non mancheranno i due cattivi per eccellenza; parliamo, ovviamente, di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ed Aurelio Quesada (Carlos de Austria), i quali saranno ormai diventati marito e moglie dopo che la donna avrà ottenuto l’annullamento del suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Tra loro non sarà però tutto rose e fiori…

Una Vita, news: Aurelio e Genoveva tornano ad Acacias dopo tanto tempo…

Le anticipazioni segnalano che Genoveva e Aurelio torneranno ad Acacias dopo tanto tempo trascorso in Messico, nazione dove si saranno recati per sbrigare tutte le pratiche ereditarie dell’ormai defunto Salustiano Quesada, papà di Aurelio.

I due non riappariranno però da soli, dato che saranno affiancati da Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría), il maggiordomo con cui Aurelio e sua sorella Natalia (Astrid Janer) sono cresciuti.

Marcelo si farà subito notare dai residenti del quartiere, ma Genoveva non farà altro che lamentarsi con Aurelio della presenza del dipendente, sottolineando che non la coinvolge nemmeno per questioni tipiche della casa che riguardano solo ed esclusivamente lei come donna. A sorpresa, tale problema non sarà l’unico tra i coniugi Quesada…

Una Vita, spoiler: Aurelio e Genoveva si minacciano a vicenda!

Eh sì: durante un dialogo piuttosto teso, Genoveva svelerà ad Aurelio di sapere che in Messico lui ha intrattenuto diverse relazioni extraconiugali ed esigerà che il marito la smetta con queste frequentazioni femminili ora che sono tornati ad Acacias, perché non vuole assolutamente diventare l’oggetto dei pettegolezzi di tutti i residenti.

Tuttavia, il Quesada non intenderà assolutamente sottostare all’ordine della “mogliettina” e, oltre a sottolineare che sarà discreto per non farla finire al centro dell’attenzione, le dirà che non le conviene fargli la guerra: entrambi si sono macchiati di terribili delitti che non devono assolutamente venire alla superficie!

Alla Salmeron non resterà dunque altro da fare se non accettare le eventuali infedeltà di Aurelio, che dal canto suo le prometterà di non tirarle nessun colpo basso perché, in fondo, hanno ancora degli interessi economici e “di conquista” in comune.

Comunque sia, col trascorrere delle giornate Genoveva inizierà a concentrare le sue attenzioni su un altro mistero…

Una Vita, trame: Genoveva indaga su Valeria e David

Appena si troverà faccia a faccia con Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca), i nuovi residenti di Acacias 38, Genoveva avrà come l’impressione di aver già visto l’uomo da qualche parte e riempirà di domande tutti i conoscenti per capire come i due siano arrivati a vivere nell’edificio principale del quartiere. Tutto ciò fino a quando, in una determinata giornata, la Salmeron ricorderà che David era un uomo al servizio di Aurelio durante la prima guerra mondiale, anche se fa finta di non conoscerlo.

Da quell’istante apparirà dunque sempre più chiaro che i coniugi Exposito sono collegati al Quesada, ma fino a che punto?