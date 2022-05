Anticipazioni Una vita: trame su Aurelio Quesada

Nell’ultima stagione della telenovela Una Vita, che sarà ambientata nel 1920 (ossia cinque anni dopo l’attentato anarchico che devasterà calle Acacias), il perfido Aurelio Quesada (Carlos de Austria) sarà ormai sposato con la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ma il loro rapporto sarà tutt’altro che idilliaco. Non a caso, l’uomo rivolgerà le sue attenzioni sulla nuova vicina Valeria Cardenas (Roser Tapias), che peraltro starà già ingannando da diverso tempo…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 16 e 17 maggio: per Antonito una proposta inaspettata!

Una Vita, news: chi sono Valeria e David

Già sapete che la giovane e avvenente pianista Valeria fingerà di essere sposata con David Exposito (Aleix Rengel Meca), un uomo al servizio del Quesada. Il vero sposo della donna è infatti Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos): quest’ultimo avrà fatto perdere le sue tracce quando qualcuno ha tentato di fargli del male, affidando apparentemente la consorte alle cure di Aurelio (che avrà appunto chiesto al fedele David di starle accanto per proteggerla).

Appena lo stesso Aurelio ritornerà ad Acacias, dopo aver trascorso alcuni anni in Messico con Genoveva per gestire l’eredità del defunto padre Salustiano, Valeria non farà che chiedergli se ha notizie di Rodrigo e gli affiderà una lettera che ha scritto per lui. Peccato però che la missiva, così come tutte le altre scritte dalla Cardenas, verrà prontamente nascosta dal Quesada in un cassetto chiuso a chiave, cosa che darà prova che in realtà non è nelle sue intenzioni far ricongiungere i coniugi Lluch.

Una Vita, trame: Genoveva e Aurelio, un matrimonio in crisi!

Ma per quale ragione, Aurelio si starà comportando in questa maniera? In tal senso, bisognerà fare attenzione ad un dialogo tra il “cattivone” e Genoveva: la Salmeron ribadirà infatti al marito che, ora che sono ritornati ad Acacias, non può fare la vita dissoluta che svolgeva in Messico e gli farà presente che deve smetterla con le sue numerose avventure, perché non vuole diventare l’oggetto delle critiche di tutte le vicine.

Aurelio non vorrà però rinunciare alle sue tresche e, sottolineando a Genoveva che non le conviene fargli la guerra visto che è a conoscenza di tutte le sue malefatte, continuerà a trascorrere le sue giornate in un bordello, dove avrà anche modo di confrontarsi con David su come starà andando il suo finto matrimonio con Valeria.

Una Vita, spoiler: Aurelio è “ossessionato” da Valeria

In ogni caso, i toni di Aurelio verso David si faranno più minacciosi quando vedrà che quest’ultimo, nonostante la messinscena, sta assumendo un atteggiamento sempre più complice e confidenziale nei riguardi di Valeria. Senza nascondersi, il Quesada ribadirà dunque al suo uomo di fiducia che non deve avvicinarsi per nessun motivo alla Cardenas, cosa che spingerà l’Exposito a dirgli che si sta limitando semplicemente ad assolvere il suo compito e di non essersi mai sentito attratto dalla donna.

Le cose staranno però davvero così? In realtà, successivamente a questo dialogo, David deciderà di comprare due biglietti per un’opera teatrale ed inviterà Valeria a vederla insieme a lui. Un’iniziativa che, a suo dire, servirà a convincere i residenti di Acacias della loro solida unione, ma che apparirà decisamente strana viste le minacce di Aurelio…