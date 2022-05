Una Vita: Ramon sbatte la porta e va via di casa. Che fine fa? Tutte le anticipazioni

Trame telenovela Una vita: anticipazioni su Ramon Palacios

Nelle puntate di Una Vita ambientate nel 1920, ossia dopo il salto temporale di cinque anni che si verificherà in seguito allo sconvolgente attentato anarchico, i telespettatori della telenovela iberica troveranno un Ramon Palacios (Juanma Navas) piuttosto cambiato.

L’uomo, che ancora non si sarà ripreso per le morti del figlio Antonito (Alvaro Quintana) e della moglie Carmen (Maria Blanco), avrà instaurato un rapporto altamente conflittuale con la nuora Lolita (Rebeca Alemany), motivo per il quale, ad un certo punto, deciderà di trasferirsi a casa di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo)…

Una Vita, news: Carmen non è morta subito dopo l’attentato

Le anticipazioni di questa storyline segnalano che, nonostante i tanti anni passati dal tragico evento, Ramon sarà ancora in lutto per quanto capitato ai suoi cari. Oltre a non avere più fede né in Dio e né nelle istituzioni politiche, che non sono state in grado di evitare che gli anarchici spargessero morte e terrore nel quartiere, il Palacios Senior non riuscirà a stabilire nemmeno una convivenza pacifica con Lolita, che dal canto suo avrà deciso di mandare il piccolo Moncho a Cabrahigo per non esporlo ai pericoli della città.

Proprio la bottegaia, in un dialogo con le vicine, porterà alla luce una “novità” per quanto riguarda gli ultimi giorni di vita di Carmen: emergerà infatti che la donna è morta dopo mesi passati in ospedale. Il lungo dolore provato dalla consorte prima di passare a miglior vita avrà letteralmente devastato il povero Ramon, il quale andrà letteralmente in escandescenze appena la nuora prenderà una decisione…

Una Vita, trame: Ramon ai ferri corti con Lolita!

Eh sì: la discussione prenderà il via nel momento in cui, nonostante il parere contrario di Ramon, Lolita darà il suo benestare affinché il municipio intitoli al defunto Antonito la nuova piazza di fronte al Nuovo Secolo XX.

Certo del fatto che la classe dirigente avrebbe dovuto salvaguardare la vita del figlio, e non ricordarla soltanto una volta morto, il Palacios Senior non ne vorrà proprio sapere di supportare tale progetto e finirà ad arrabbiarsi ancora di più nel momento in cui Lolita chiederà a Felipe, da tempo in preda a forti crisi di ansia, di prendere parte all’omaggio pronunciando un discorso in ricordo del marito.

Lolita, che aveva promesso ad un Antonito in punto di morte di prendersi cura del padre, esprimerà a Ramon un forte dissenso per il suo atteggiamento, tant’è che gli ricorderà che quella in cui sta vivendo non è casa sua e che può andarsene quando meglio crede!

A quel punto il Palacios Senior prenderà inaspettatamente alla lettera le sue parole e se ne andrà via!

Una Vita, spoiler: Ramon si trasferisce a casa di Felipe!

Ma dove deciderà di trasferirsi Ramon? La risposta è presto detta: andrà a vivere da Felipe, che avrà bisogno del suo aiuto dopo la “fuga” dell’infermiere Gerardo (Paco Blázquez), stanco di essere trattato male da lui. Tuttavia, visti i problemi d’ansia dell’Alvarez Hermoso fin dal giorno dell’attentato, la convivenza tra Felipe e il Palacios non sarà tra le più semplici…