Trame Una vita: anticipazioni su HORTENSIA e AZUCENA

Aria di novità nelle prossime puntate italiane di Una Vita: nel corso della puntata 1403 della telenovela, i telespettatori assisteranno infatti ad un salto temporale di cinque anni e la narrazione si sposterà dal 1915 al 1920. Per questo, oltre ai “coniugi” Valeria (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca), i telespettatori assisteranno all’ingresso dell’eccentrica Hortensia Rubio (Amaia Lizarralde) e di sua figlia Azucena (Judith Fernández ), rispettivamente sorella e nipote di Rosina (Sandra Marchena). Non a caso, quest’ultima non sarà per niente felice del loro arrivo nel quartiere…

Una Vita, news: Rosina e Liberto ad un passo dalla bancarotta

Le anticipazioni segnalano che, agli albori degli anni ’20, Rosina e il marito Liberto (Jorge Pobes) saranno in grosse difficoltà economiche: a causa di un investimento sbagliato in borsa, i due avranno infatti dovuto vendere praticamente quasi tutti i loro averi e ormai avranno in possesso soltanto l’appartamento del civico 38. Nonostante ciò, la Rubio farà fatica ad adeguarsi al nuovo status di “povera”, tant’è che in certe occasioni la povera Casilda (Marita Zafra), ancora al suo servizio, non potrà fare nulla per impedire alla sua signora di spendere denaro in cose inutili (come lo champagne o il filetto migliore di una determinata macelleria).

Peraltro, nessuno dei vicini sarà a conoscenza delle precarie condizioni economiche in cui versano marito e moglie, cosa che spingerà Rosina a fingere un benessere spropositato che, in fin dei conti, sarà irreale. E tutto sarà destinato a peggiorare ulteriormente nel momento in cui, tramite una missiva, Hortensia annuncerà alla parente che andrà a farle visita insieme a Azucena…

Una Vita, spoiler: Azucena e Hortensia arrivano ad Acacias

Appena leggerà la lettera, Rosina si farà prendere dall’ansia e, anche di fronte alle proteste di Liberto che la inviterà a tenere presente la loro situazione finanziaria, pretenderà che Hortensia non sospetti nulla nei pochi giorni in cui sarà loro ospite. La situazione non tarderà insomma a tingersi di tinte tragicomiche, anche perché l’invadente sorella si presenterà dai coniugi… una sera in anticipo!

Eh sì: fin dai primi minuti, Hortensia non mancherà infatti di ficcanasare su come Rosina gestirà la casa, arrivando addirittura a rimproverarla perché, a suo dire, Casilda non pulisce a dovere il soggiorno. Come se non bastasse, oltre a gridare in continuazione in maniera del tutto fastidiosa, la “nuova” Rubio si rivolgerà a Liberto chiamandolo “ragazzino” per sottolineare la sua grande differenza d’età con la consorte. Al contrario, la giovane Azucena sarà più mite e posata e tenterà (inutilmente) di frenare gli atteggiamento sopra le righe della madre.

Una Vita, trame: Hortensia e Azucena nascondono un segreto…

Proprio per questo, bisognerà fare particolare attenzione alle due donne: vedremo Azucena domandare a mamma Hortensia quando intende comunicare a Rosina che non si tratterranno da loro soltanto per qualche giorno. Da ciò, sarà chiaro che la Rubio vuole trasferirsi dalla sorella e dal cognato per un lungo periodo… ma per quale motivo? E, soprattutto, quanto impiegherà Rosina a rendersi conto dell’inganno?